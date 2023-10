Todes-Drama bei "Jenseits der Spree": Auszubildende vor Laster gestoßen

Berlin - Kaltblütiger Staffelstart bei " Jenseits der Spree "! Am Freitagabend ermitteln die Berliner Kommissare im Mordfall einer 21-Jährigen, die vor einen fahrenden Lastwagen gestoßen wurde und starb.

Kriminalhauptkommissarin Mavi Neumann mit ihrer Mutter Leyle (r.) in der Klinik. Im Hintergrund die Auszubildende Annabelle Schutt. © ZDF/Oliver Feist

Kriminalhauptkommissarin Mavi Neumann (gespielt von Aybi Era, 33) ist happy. Ihre Mutter Leyle (Jale Arikan, 58) leidet nicht an Demenz, wie ein Arzt im Claudius-Klinikum feststellt.

Die Krankenhaus-Auszubildende Annabelle Schutt (Nhung Hong, 21), die Leyle Blut abgenommen hat, ruft nach Feierabend beim Nachhause-Telefon an, um sicher in ihre Wohnung zu kommen.

Seit geraumer Zeit erhält die erst vor wenigen Monaten nach Berlin gezogene Frau Drohbriefe und heimlich von ihr geschossene Fotos. Offenbar ist ein Stalker hinter ihr her.

An einer nahe gelegenen Haltestelle wartet sie auf den Nachtbus N31. Während Telefonistin Linda in der Leitung bleibt und über den Arbeitstag spricht, wird Annabelle auf die Straße gestoßen - direkt vor einen vorbeifahrenden Lastwagen, der die junge Frau überfährt.

Mavi und Kollege Robert Heffler (Jürgen Vogel, 55) werden am Tatort von Rechtsmedizinerin Veronika Schäfer (Anne Müller, 41) in Kenntnis gesetzt, was bei der Toten gefunden wurde.