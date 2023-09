"Laim und die schlafenden Hunde": Wasserleiche am Olympiastadion - Dirk wurde umgebracht!

Lukas Laim (l.) und Anton Simhandl am Leichenfundort. © ZDF/Michael Marhoffer

Am langen Ende eines Gangs öffnet und schließt sich durchgehend die Tür eines Fahrstuhls. Darin liegt ein lebloser Mann, der danach - scheinbar benommen, aber wohl nicht tot - von einer unbekannten Person über den Boden geschleift wird.

In der nächsten Szene spricht Anno Waldeck (gespielt von Christoph Schechinger, 37) zu Teilnehmern vorm Start-up-Pitching "Bavarian Meet and Start up" in der Münchner BMWWelt. Er sagt: "Rückschläge, Niederlagen, die Zweifel von anderen, die zu den eigenen werden - das kann einen hart treffen. Ich weiß, wovon ich spreche."

Der Mann, der selbst schon 15 nicht immer super gelaufene Unternehmen gegründet hat, eröffnet die Veranstaltung. Er freut sich auf acht Gründer, die darauf hoffen, die anwesenden Investoren zu überzeugen.

Dann allerdings platzt Dirk Reimann (Michael Wächter, 37) in die Eröffnungsrede. Er habe vor zwei Jahren selbst auf der Bühne gestanden, kann nichts Positives vom Investoren-Einstieg berichten: "Denen seid ihr scheiß egal. Nehmt eure Idee und lauft!"

Am nächsten Tag wird die Kripo zum Olympiastadion geschickt. Im See treibt eine männliche Leiche. Es ist Reimann.