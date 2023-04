Letzte Spur Berlin: Blutiger Angriff auf Homosexuellen - "Soll ich dich totschlagen?"

Berlin - Übergriffe auf Mitglieder der LGBTQI+-Community, teilweise auch tätliche, sind leider auch 2023 keine Seltenheit. Dieses Thema findet auch in der neuen Folge der ZDF-Reihe " Letzte Spur Berlin " Aufmerksamkeit.

Barbesitzer Jerry Sanders (unten) wird von Rami Al-Rif (M.) geschlagen. Rechts dessen Bruder Hisham. © ZDF/Oliver Feist

Hisham Al-Rif (gespielt von Yasin El Harrouk, 31) und sein Bruder Rami (Salah Massoud, 27) kommen zu einem als Bar umgebauten Hänger an der Spree, wo Inhaber Jerry Sanders (Lion-Russell Baumann, 30) gerade alles für die Kunden vorbereitet.

Hisham bestellt ziemlich unfreundlich eine Cola, woraufhin Jerry mit einem flotten Spruch kontert. Das missfällt dem Besteller, der den Besitzer fragt, ob er schwul sei. Die Situation eskaliert, Rami schlägt Jerry nieder. "Sei mal nicht so frech, ja? Willst du Ärger, oder was? Soll ich dich totschlagen?"

Am Abend will Rami zu seinem Job als Wachschützer aufbrechen, doch er kommt nicht an. Vielmehr findet seine Kollegin Caroline "Caro" Hilmer (Mira Elisa Goeres, 30) seinen vor dem Gebäude offenstehenden Mercedes. Von dem Mann fehlt jede Spur.

Caro berichtet den alarmierten Oliver Radek (Hans-Werner Meyer, 58) und Lucy Elbe (Josephin Busch, 36) von der LKA-Vermisstenstelle: "Ich rufe 110, kommt 'ne Streife, gucken sich die ganze Sache an, sagen es gibt keine Anhaltspunkte für 'ne Straftat, tschüssikowski."

Dem Rat ihres Chefs, bis zum Ende der Schicht zu warten, kommt sie nach. Doch auch bis dahin taucht der Vermisste nicht auf.