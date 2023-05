Letzte Spur Berlin: Autist Yannick verschwindet am Tag vor seinem 16. Geburtstag

Berlin - Ein unter dem Asperger-Syndrom leidender Jugendlicher verschwindet in der Nacht vor seinem Geburtstag. Wieso, das muss die LKA-Vermisstenstelle in " Letzte Spur Berlin " herausfinden.

Yannick Liebeskind (l.) leidet unter dem Asperger-Syndrom. © ZDF/Oliver Feist

Am morgigen Tag feiert Yannick Liebeskind (gespielt von Levi Eisenblätter, 16) seinen 16. Geburtstag. Da es der Asperger-Autist aber nicht abwarten kann, will er sein Geschenk schon jetzt haben, was seine Mutter Eva (Hanna Jürgens, 46) perplex stimmt.

Nach einem Streit zieht er sich in sein Zimmer zurück. Am späten Abend schaut Eva noch einmal nach ihm und hört ihn scheinbar schnarchen.

Allerdings hatte der Teenager die Geräusche von einem Rekorder abspielen lassen und seine Bettwäsche so platziert, dass es so aussieht, als würde er darin liegen. Den Fake bekommt seine Mutter erst am nächsten Morgen mit.

Alexander von Tal (Aleksandar Radenkovic, 43) von der LKA-Vermisstenstelle beruhigt Eva: "Es ist Sommer, er ist 16 - vielleicht ist er draußen, mit Freunden feiern."

Die Alleinerziehende kann sich das nicht vorstellen. Es gibt von Tal und Oliver Radek (Hans-Werner Meyer, 59) Bilder, die in einem Fotoautomaten entstanden sein könnten und einen Zettel mit der Aufschrift "Lies die Zeichen an der Wand". Dies ist aber nicht Yannicks Schrift, ist sich Eva sicher.