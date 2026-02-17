Dünentod: Schiffs-Kapitän verbrennt nach Raketen-Schuss bei lebendigem Leib

Norddeich/Leipzig - Neuer Fall für Hendrik Duryn (58) im neuen RTL-Krimi "Dünentod" : Der Leipziger Schauspieler hat als Kommissar Tjark Wolf den äußerst brutalen Mord am Kapitän einer Nordsee-Fähre aufzuklären.

Kapitän Max Kiefer (Marten Baum, 31) wurde mit einer Leuchtrakete getötet. © RTL

Eines Nachts bemerkt Max Kiefer (gespielt von Marten Baum, 31) Geräusche auf seinem Schiff. Als er am Bug nachschaut, wird er mit einer Notsignalpistole abgeschossen, geht sofort in Flammen auf und verbrennt bei lebendigem Leib.

Warum er sterben musste und vor allem, wer dies zu verantworten hat, muss Tjark Wolf mit seiner neuen Kollegin Fredericke "Freddy" Olsen (Isabel Thierauch, 40) klären, die fortan Femke Folkmer (Pia Micaela Barucki, 35) ersetzt.

Der Getötete habe sich vor geraumer Zeit durch seine Spielsucht in eine schwierige finanzielle Lage gebracht, berichtet Reedereibetreiber Lars Christiansen (Peter Kremer, 67). Er, Tochter Sünde (Laura Balzer, 32) und Sohn Nis (Allessandro Schuster, 24) zeigen sich gleichgültig ob des Tötungsdelikts, machen sich automatisch verdächtig. Nis noch mehr, weil er dem Opfer zuletzt insgesamt 200.000 Euro überwiesen hatte - nur für die Überführung von Booten? Wahrscheinlich nicht.

Kurz darauf wird der Fischer Tade Butt (Bjarne Meisel, 27) ebenfalls getötet auf demselben Schiff gefunden. Fund- ist hier nicht Tatort. Und Freundin Rixa Schrader (Senita Huskic, 31), die eine Affäre mit Tades Arbeitskollegen Joris Kettler (Julius Nitschkoff, 30) hatte, findet sich gefesselt in einem stillgelegten Schwimmbad.