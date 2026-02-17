Dünentod: Schiffs-Kapitän verbrennt nach Raketen-Schuss bei lebendigem Leib
Norddeich/Leipzig - Neuer Fall für Hendrik Duryn (58) im neuen RTL-Krimi "Dünentod": Der Leipziger Schauspieler hat als Kommissar Tjark Wolf den äußerst brutalen Mord am Kapitän einer Nordsee-Fähre aufzuklären.
Eines Nachts bemerkt Max Kiefer (gespielt von Marten Baum, 31) Geräusche auf seinem Schiff. Als er am Bug nachschaut, wird er mit einer Notsignalpistole abgeschossen, geht sofort in Flammen auf und verbrennt bei lebendigem Leib.
Warum er sterben musste und vor allem, wer dies zu verantworten hat, muss Tjark Wolf mit seiner neuen Kollegin Fredericke "Freddy" Olsen (Isabel Thierauch, 40) klären, die fortan Femke Folkmer (Pia Micaela Barucki, 35) ersetzt.
Der Getötete habe sich vor geraumer Zeit durch seine Spielsucht in eine schwierige finanzielle Lage gebracht, berichtet Reedereibetreiber Lars Christiansen (Peter Kremer, 67). Er, Tochter Sünde (Laura Balzer, 32) und Sohn Nis (Allessandro Schuster, 24) zeigen sich gleichgültig ob des Tötungsdelikts, machen sich automatisch verdächtig. Nis noch mehr, weil er dem Opfer zuletzt insgesamt 200.000 Euro überwiesen hatte - nur für die Überführung von Booten? Wahrscheinlich nicht.
Kurz darauf wird der Fischer Tade Butt (Bjarne Meisel, 27) ebenfalls getötet auf demselben Schiff gefunden. Fund- ist hier nicht Tatort. Und Freundin Rixa Schrader (Senita Huskic, 31), die eine Affäre mit Tades Arbeitskollegen Joris Kettler (Julius Nitschkoff, 30) hatte, findet sich gefesselt in einem stillgelegten Schwimmbad.
Dünentod, Folge "Die große Freiheit" (RTL): Lohnt sich das Einschalten?
Allein schon der anfängliche Umgang von Tjark Wolf mit seiner neuen Kollegin, die sich gegenseitig siezen, sorgt für einige Momente des Fremdschams. So richtig schwimmen die beiden nämlich nicht auf einer Wellenlänge.
Unbeeindruckt dessen und dennoch professionell am Werke muss das neu zusammengestellte Duo ein Bündel an Kriminalfällen klären.
Denn es gibt zwei Leichen, später noch den überfahrenen Nis Christiansen und Drogengeschäfte, die eigentlich vor den Ermittlern verborgen bleiben sollen.
Und dann geraten Tjark und Freddy auch noch in Lebensgefahr - wegen einer Tasche voll illegaler Substanzen.
TV-Hinweis: Der neue "Dünentod"-Krimi "Die große Freiheit", Auftakt der 4. Staffel, läuft am Dienstag (17. Februar), ab 20.15 Uhr, bei RTL und ist schon jetzt auf RTL+ abrufbar. Auch am 24. Februar läuft ein weiterer Krimi der Reihe bei RTL.
Titelfoto: Bildmontage: RTL