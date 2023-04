"Morden im Norden": Frau stirbt kurz nach Entbindung - Baby gestohlen

Lübeck - Dramatische Suche nach einem gerade erst geborenen Baby: Die neue Folge der Krimi-Serie "Morden im Norden" geht den Ermittlern der Lübecker Mordkommission ganz schön an die Nerven.

Lars Englen (Ingo Naujoks, v.l.n.r.), Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Henning Strahl (Christoph Tomarek) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) schauen sich den Fundort der Leiche an. © ARD/Thorsten Jander

Eine junge Frau liegt tot in einem Wald bei der Hansestadt an der schleswig-holsteinischen Ostsee. "Keine Anzeichen äußerer Gewalt", berichtet Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek, 53) seinen beiden Kollegen Finn Kiesewetter (Sven Martinek, 59) und Lars Englen (Ingo Naujoks, 61).

Anfangs ist unklar, wer die Tote ist, da sie keine Ausweispapiere bei sich trug und es auch keine anderen Hinweise auf ihre Identität gibt. Sie hat aber ein ungewöhnliches Tattoo. So finden die Ermittler heraus, dass es sich um die 19-jährige Celina Meier (Bernadette Leopold, 25) handelt. Die junge Frau aus Lübeck war Auszubildende in einem Fahrradladen. Celina hat keine Angehörigen, sie ist in Pflegefamilien aufgewachsen.

Woran starb sie? "Sie ist verblutet", sagt Strahl. Celina hat kurz zuvor ein Baby zur Welt gebracht und ist anscheinend an den Folgen der Entbindung gestorben. Doch am Fundort der Leiche war kein Baby. Wer hat es an sich genommen?

Rechtsmediziner Strahl mahnt die Ermittler eindringlich, sich zu beeilen: "Wahrscheinlich braucht es dringend medizinische Hilfe."