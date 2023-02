"Morden im Norden": Mutter startet nach Tod ihrer Tochter Rachefeldzug

Lübeck - Neuer Einsatz für das TV-Ermittlerteam in Lübeck: Bei der Vorabend- Krimiserie " Morden im Norden " dreht sich am Montag alles um den Tod einer 20-Jährigen.

Marvin gesteht gegenüber den Kommissaren Englen und Kiesewetter, dass er erst mit Nadine in einer Bar gestritten und danach betrunken ihren Roller beschädigt habe. "Es war keine Absicht", sagt er. "Ich wollte ihr einfach nur einen Denkzettel verpassen."

Dabei fällt ihr Verdacht schnell auf den Ex-Freund der Toten. Erst kürzlich hatte sich Nadine von Marvin Kröger (Junis Marlon, 22) getrennt. Kurz vor dem tödlichen Unfall gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihrer Tochter und ihrem Ex, erinnert sich die Mutter Simone Torwald (Annika Martens, 45).

Bei einem Unfall mit ihrem Motorroller erleidet Nadine Torwald (gespielt von Larissa Sophie Römer, 25) tödliche Verletzungen. Die 20-Jährige stirbt noch am Unfallort. Bei der Untersuchung des Rollers findet Rechtsmediziner Dr. Strahl (Christoph Tomarek, 53) heraus: "Der Bremsschlauch wurde manipuliert." Auch der Vorderreifen ist zerstochen. Was ist vorgefallen?

Simone Torwald (Annika Martens, 45) hält bei ihrem Rachefeldzug Felix (Lennart Betzgen, 26) gefangen. © ARD/Marion von der Mehden

Dem jungen Mann kann keine Tötungsabsicht nachgewiesen werden und er wird entlassen. Wegen der Tat wird aber gegen Marvin ermittelt.

Nadines Mutter ist deswegen völlig entsetzt und kann es nicht verstehen. Sie startet ihren Rachefeldzug. Dabei geht sie sogar so weit, Felix Löhr (Lennart Betzgen, 26), einen Freund von Marvin, gefangen zu halten. In einer Szene überschüttet sie den mit Seilen gefesselten Mann mit Wasser.

Schließlich wird Marvin tot aufgefunden. "Na dann gibt es ja doch noch Gerechtigkeit", sagt Simone, als sie davon erfährt. Alles deutet auf ein Verbrechen hin. Doch wer hat den jungen Mann getötet?

Das erfahrt Ihr in der 131. Folge von "Morden im Norden" mit dem Titel "Nur eine Dummheit". Sie läuft am Montag, dem 13. Februar 2023, ab 18.50 Uhr im Ersten. Danach ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar.