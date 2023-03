"Morden im Norden": Täter sperrt Frau im Bad ein und tötet ihren Mann

Lübeck - Ein erschossener Anwalt beschäftigt am Montagabend die TV-Ermittler in der neuen Folge der Vorabend- Krimiserie "Morden im Norden".

Woran starb Mesut (Mehmet Bozdogan, v.l.n.r.)? Dr. Strahl (Christoph Tomanek) berichtet Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) über seine ersten Erkenntnisse. © ARD/Marion von der Mehden

Mesut Yilmaz (gespielt von Mehmet Bozdogan, 45) liegt tot auf dem Teppich in seinem Arbeitszimmer. Er wurde durch zwei Schüsse mitten am helllichten Tag getötet.

Der Täter hatte zuvor Jenny (Franziska Junge, 41), Mesuts Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes, ins Badezimmer eingeschlossen, als sie gerade geduscht hatte. Verzweifelt tritt sie schließlich die Tür auf und findet ihren ermordeten Mann.

Am Tatort stellen die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek, 59), Lars Englen (Ingo Naujoks, 61) und Nina Weiss (Julia E. Lenska, 34) fest, dass nichts gestohlen wurde. Was war also das Motiv des Mörders?

Auf dem Revier stellen die Ermittler dank ihres Kollegen Gregor Michalski (Jonas Minthe, 33) fest, dass Mesut als Anwalt zwar hoch angesehen war, sich aber wegen seiner Härte viele Feinde gemacht hatte.

Die Polizisten vermuten ein mögliches Rachemotiv hinter der Tat. Erst vor wenigen Tagen gewann der Anwalt eine Klage gegen den Bauunternehmer Bernd Schulz (Alexander Weise, 48), der nun 1,5 Millionen Euro zahlen muss.