Grausamer Mord: Schweinewirt baumelt von Scheunen-Decke

Flensburg - Der Fund einer Leiche führt die Ermittler der ZDF-Reihe " Mordsschwestern " am Freitagabend auf einen Bauernhof.

Sami Farhadi (v.l.n.r.), Viktoria Lorentzen und ihre Schwester Felicitas sind schnell am Fundort der Leiche. © ZDF/Sandra Hoever

Am Morgen bringt Ioanna Sideris (gespielt von Artemis Chalkidou, 51) den Schweinen Frühstück in den Stall. Als die Verwaltungsmitarbeiterin des Bauernhofs das Gebäude mit den leeren Eimern wieder verlassen will, trifft sie der Schlag.

Bauer Silas Hinnerksen (Thomas Bloem) hängt in mehreren Metern Höhe baumelnd von der Decke. Vor ihm steht in großen Buchstaben "UND TSCHÜẞ" geschrieben - mit Schweineblut.

Ein Suizid, den Ermittlerin Viktoria Lorentzen (Lena Dörrie, 41) sofort vermutet, sei nicht auszuschließen. "Er hatte allerdings auch eine Kopfwunde", sagt Rechtsmedizinerin Dr. Paula Fischer (Petra Friedrich, 50), die den Todeszeitpunkt zwischen 2 und 2.30 Uhr schätzt.

Auf dem Schalter der Winde, an der das um seinen Hals gebundene Stahlseil verlief, finden sich nur die Fingerabdrücke des Toten, kann Felicitas Lorentzen (Caroline Hanke, 42) bestätigen.

An einen Selbstmord glaubt sein Sohn Jens (Lennart Lemster, 34) nicht: "Der Hof läuft gut, Vater war gesund." Die grantige und körperlich schwer angeschlagene Witwe Marthe (Lina Wendel, 58) scheint wenig zu trauern, geht lieber ihre Kinder Jens und Clara (Anna Bachmann, 25) sowie die Angestellte Ioanna an.