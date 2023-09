Mordsschwestern: Verkohlte Leiche in Gartensauna! Was hat TV-Star Oliver Wnuk damit zu tun?

Flensburg - Die " Mordsschwestern " sind wieder unterwegs! Im neuen Krimi führt ein Routineeinsatz der Feuerwehr zu Ermittlungen durch die Kripo. Denn an der Brandstelle wird eine Leiche gefunden.

"Wäre die Feuerwehr schneller da gewesen, würde dieser Mensch wahrscheinlich noch leben", sagt Feli. Ungewöhnlich kommt den Kriminalisten direkt vor, dass sich die Person trotz eines eingebauten Rauchmelders nicht mehr befreien konnte. Dieser hatte Hausbesitzerin Bettina Döring (Marion Kracht, 60), eine bekannte Krimi-Autorin, per Handy über das Feuer informiert.

Felicitas "Feli" Lorentzen (gespielt von Caroline Hanke, 42) und KTU-Kollege Dariusz "Dusi" Kowalski (Claudiu Marc Draghici, 37) sind die Ersten auf dem Grundstück an der Ostsee.

Dariusz "Dusi" Kowalski und Felicitas "Feli" Lorentzen sind dem Mörder auf der Spur. © ZDF/Sandra Hoever

Am Folgetag kommt heraus, dass das Feuer in der Sauna durch einen Hitzestau im Ofen ausgebrochen ist und die Tote ihn komplett mit einem Handtuch abgedeckt hat.

Ermittlerin Viktoria Lorentzen (Lena Dörrie, 41) und ihr Kollege Sami müssen Dunja Mlinar anschließend die traurige Nachricht übermitteln, dass ihre Mutter tot ist. "Die Laborergebnisse des Zahnabgleichs waren eindeutig."

Dunja erklärt, dass sich am Tag des Verschwindens eine Person auffällig schnell vom Wohnhaus ihrer Mutter entfernt hat. In Katerinas vier Wänden finden die Kriminalisten zudem ein Chaos. Hier scheint jemand etwas gesucht zu haben. Nur was?

Hinter einem Regal findet sich eine Sammlung verschiedenster Fotos. Die scheint die Tote bei ihren prominenten Kunden geschossen und heimlich aufbewahrt zu haben.

Ist sie so hinter ein Geheimnis gekommen, das keinesfalls die breite Öffentlichkeit erfahren durfte? Und war es einem Promi - zum Beispiel Schauspieler Oliver Wnuk (47), der sich selbst spielt - wert, die Reinigungskraft umzubringen?