"München Mord": Drei Leichen, zwei Testamente und jede Menge Rätsel

Hinweise deuten darauf hin, dass es im Fall um das Erbe des reichen Mannes geht. Im Nachlassamt finden die Kommissare dann zwei Testamente, die nicht zusammenpassen.

Außerdem gerät Kommissar Neuhauser bei den Ermittlungen in private Turbulenzen und auch Kommissarin Flierl ist durch ihre Mitgliedschaft in einem neuen Chor in den Fall verwickelt. Hilft das am Ende bei der Lösung des Falls?

"München Mord - Der gute Mann vom Herzogpark" läuft am Samstag, dem 4. November, um 20.15 Uhr im ZDF und ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.