Mysteriöser Krimi: Wieso wird diesem Mann ein abgetrennter Kopf geschickt?

Die Ermittler der Kripo Aurich werden mit einem grausamen Mord konfrontiert - das Opfer ist mutmaßlich selbst ein nie verurteilter Mörder. © ZDF/Sandra Hoever

Ex-Kripo-Chef Ubbo Heide (gespielt von Kai Maertens, 65) kann es nicht fassen: Völlig ahnungslos öffnet seine Frau Carola (Charlotte Crome, 58) ein Päckchen und wird kreidebleich - darin befindet sich der abgetrennte Kopf eines Mannes.

Er weiß nahezu sofort, wessen Haupt er da vor sich hat. Es handelt sich um Bernhard Heymann (Klaas Schramm, 49), einst Hauptverdächtiger in einem Fall, der für große Aufregung gesorgt hat.

20 Jahre zuvor soll der Mann seine sechsjährige Tochter getötet haben, mutmaßlich sogar noch zwei weitere gleichaltrige Mädchen. Die Leichen der Kinder wurden nie gefunden, aus Mangel an Beweisen wurde der Beschuldigte damals freigesprochen.

Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote, 42) und ihr Mann Frank Weller (Christian Erdmann, 48) finden schnell heraus, dass eine gewisse Svenja Moers (Anja Knauer, 44) das Paket beim Postamt aufgegeben hat.



Auch sie ist kein unbeschriebenes Blatt, soll vor vielen Jahren ihren eigenen Ehemann vergiftet haben, wurde ebenfalls nicht verurteilt und ist nun seit mehreren Tagen wie vom Erdboden verschluckt.

Was die Ermittler nur erahnen können: Moers wurde von einem Unbekannten entführt, der sie in einem Keller gefangen hält. Der TV-Zuschauer erfährt bereits, dass er eigentlich auch sie umbringen will, bietet ihr allerdings Strafmilderung an, wenn sie weitere Aufträge für ihn ausführt.