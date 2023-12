Ostfriesenwut: Frauenleiche in Fischernetz ans Ufer gespült

Justus und Neele machen gemeinsame Sache mit Wolfgang Steinhausen, erhoffen sich das große Geld. © ZDF/Doro Götz

Wilhelm Beukelzoon (gespielt von Stefan Kurt, 64) ruft Justus (Paul Wollin, 34) an, der in Neuharlingersiel mit Neele (Lili Zahavi, 31) in einem Wohnwagen geschlafen hat. "Seid ihr so weit?", will Steinhausen wissen und reagiert auf die Nachfrage, was ist, wenn etwas schiefgeht, mit: "Der wird schon nicht gleich abnippeln."

Justus zieht sich einen Ganzkörper-Schutzanzug über, träufelt ein mutmaßlich giftiges Pulver in einen Briefumschlag, der an Holger Bloem (Christian Ahlers, 49), Chefredakteur des Ostfriesland-Magazins, adressiert ist.

Nach der Zustellung öffnet dieser die Sendung, in der neben dem Pulver auch ein Zettel mit der Aufschrift "Acht Millionen, sechsunddreißig Stunden. Ansonsten Trinkwasser-Vergiftung in Ostfriesland" liegt.

Bloem schwebt durch den Kontakt mit der Substanz in akuter Lebensgefahr, wird sofort in eine Klinik gebracht.