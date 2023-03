Nach famosem Netflix-Start: Geht es mit "Luther" weiter?

Derzeit bei Netflix beliebt: "Luther - The Fallen Sun" mit Idris Elba (50). © PR/Netflix

Und das geht wie immer unter die Haut! Die lange Pause für den harten Cop hat sich bezahlt gemacht. Es wird rasant, sehr blutig und geht raffiniert zur Sache. Schauspieler Idris Elba (50) gibt für seinen "Luther" alles.

Der neue Netflix-Film "Luther: The Fallen Sun" schließt direkt an die Krimi-Serie "Luther"(die gab's in der ZDFmediathek - derzeit allerdings leider nicht) an, führt also die Geschichte des ehemaligen Londoner Detective John Luther fort.

Einst gehörte er zu den Besten der Londoner Polizei, seine Cop-Methoden waren allerdings oft fragwürdiger Natur. Und so holt ihn seine Vergangenheit zunächst ein. Luther landet sogar im Knast - für seine ganz eigenen Mörderjagd-Methoden ...

Im neuen Film jagt Luther einen ekelhaften Serienkiller. Alles verkompliziert sich, als seine ehemaligen Kollegen vom Gefängnisausbruch erfahren und nun hinter ihm her sind. Die Zeit rennt und die Frage drängt sich in den Raum, ob er den Killer rechtzeitig aufhalten kann. Denn ein Mörderclub macht sich in London breit, tötet wild um sich, und das auf brutalste Weise!