"Nord Nord Mord": Mann taucht aus Angst vor Killern unter und wird getötet

Sylt - Carl Sievers (Peter Heinrich Brix, 67) ermittelt wieder auf Sylt. In der neuen Folge des TV-Krimis "Nord Nord Mord" geht es um einen lauten Knall und den Tod eines reichen Mannes.

Liegt die Lösung des Falls so nahe am Klischee: Der Mörder ist immer der Gärtner?

Am Tatort treffen die Ermittler neben Maria, die aus Russland stammt und erst seit Kurzem auf Sylt ist, noch auf ihren Freund Lasse Möller (Justus Johanssen, 27) und dessen Bruder Rico (Nick Julius Schuck, 21). Die Geschwister betreiben zusammen einen Gartenservice für edle Feriendomizile.

Was hat Gärtnerin Maria Inonesco (Irina Potapenko, 36) mit dem Mord zu tun? © ZDF/Manju Sawhney

Nachdenklich macht Sievers, dass er nichts Privates im Haus von Tanner findet. Maria berichtet, dass er freundlich war und vollkommen zurückgezogen auf Sylt gelebt hatte. Bei seinen Ermittlungen entdeckt der Kommissar eine analoge Fotoausrüstung und eine teure Weinsammlung im Haus des Toten.

In einer der Kameras steckt noch ein Film, den Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, 47) entwickeln lässt. Darauf: schwarz-weiße Aktfotos von Maria. War die Beziehung der beiden nur rein künstlerisch oder lief da mehr?

Kommissar Feldmann ist bei der Lösung des Falls nicht ganz bei der Sache. Er hat 40.000 Euro in Kryptowährungen gesteckt und sich verspekuliert, die Hälfte ist futsch.

Gleichzeitig hat er den Verfügungsrahmen seiner Kreditkarte mit der Buchung eines Onlineseminars über Vererbung traumatischer Ereignisse ausgereizt, sodass er kein Geld mehr für die Wohnmobile hat, in denen er und seine Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler, 48) übergangsweise leben müssen.

Deswegen versucht er fieberhaft, an Geld zu kommen – und will dabei sogar eine der Weinflaschen vom Tatort stehlen, was sofort auffällt.