DNA auf der Tatwaffe! Wird Jan Josef Liefers im neuen ZDF-Thriller zum Killer?

Sie will, dass der Anwalt Ermittlungen aufnimmt, um herauszufinden, was ihre Lebensgefährtin Ingeborg "Hüthchen" Huth (Carmen-Maja Antoni, 77) treibt, die immer wieder wegen angeblicher Erbschaftsangelegenheiten in die Uckermark verschwindet.

Vernau ist angetan von Sanja Huth. © ZDF/Stephan Rabold

Vernau nimmt kurz darauf die Verfolgung auf und lässt sie auch in der Bahn bis in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin nicht aus den Augen.

Am Bahnhof angekommen wird sie vom ehrenamtlichen Düstersee-Bürgermeister Kurt Wössner (Winfried Glatzeder, 77) abgeholt, der mit ihr in die "Villa Vosshilde" fährt, wo ein Sommerfest steigt.

Dort begegnet Vernau Sanja Huth (Anna Loos, 52), der Nichte der beschatteten Ingeborg, die offenbar im Streit mit Party-Veranstalter Christian Steinhoff und dessen Tochter Sophie (Tara Fischer, 24) liegt.

In der Nacht spielen sich seltsame Dinge vor dem von Vernau bezogenen Bootshaus am See ab. Er wird von einem kurz darauf flüchtenden Mann angegafft und beobachtet den wild mit einer Unbekannten flirtenden Christian Steinhoff, den er zu alledem am nächsten Morgen tot auf einer Bank findet.

Seine Frau Regina (Katharina Heyer, 39) ist nicht davon überzeugt, dass er an seinem Asthmaleiden gestorben ist: "Ich glaube, mein Mann wurde umgebracht!" Sie engagiert Vernau, der den Tod an der Polizei vorbei aufklären soll. Was er findet, wird ihr nicht gefallen.

Und dann gerät auch noch "Hüthchen" als potenzielle Mörderin von Sonja ins Visier der polizeilichen Ermittlungen ...