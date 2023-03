"Tod am Rennsteig": Einäugige Leiche in Kühlschrank entdeckt - treibt ein Serienmörder sein Unwesen?

Erfurt - Erschreckender Fund in der Nähe der Wartburg bei Eisenach: Ein Spaziergänger entdeckt mitten im Wald die Leiche eines Erfurter Richters - eingepfercht in einen Kühlschrank. Die Spezialisten der operativen Fallanalyse aus Erfurt stehen vor einem Rätsel. Dann gibt es plötzlich eine zweite Leiche.

Darin erwartet sie ein grausiger Anblick: Eine männliche Leiche hockt in dem Gerät, die Hände wie zum Gebet gefesselt, das linke Auge ausgestochen. Um den Hals trägt der Mann eine Marienkette.

Schon bald erfährt der Zuschauer, was mit dem Opfer passiert ist. Das Team von Marion Dörner (gespielt von Anne-Kathrin Gummich, 59) wird zu einem ungewöhnlichen Leichenfundort gerufen: Mitten im Wald gegenüber der Wartburg in Thüringen hat ein Zeuge einen Kühlschrank gefunden.

Ein zunächst Unbekannter lädt aus einem Lieferwagen einen großen Kühlschrank aus und bringt ihn in eine verlassene Kirche. Geringschätzig blickt er dort auf einen gefesselten und geknebelten Mann, der sich verzweifelt windet. Von draußen ist schließlich nur noch ein kläglicher Schrei zu hören.

Der Hinweis darauf, dass es sich also nicht nur um diesen einen Mord handeln könnte, bestätigt sich schneller als gedacht. Mittels Drohne beobachtet Dörner den mutmaßlichen Täter samt Sackkarre im Wald. Zwar erwischen sie ihn nicht mehr, seine Spuren führen jedoch zur Leiche einer Frau, der die Zähne fehlen.

Das ausgestochene Auge könnte auf das Bibelzitat "Auge um Auge, Zahn um Zahn" hinweisen, was bedeutet, dass man Gleiches mit Gleichem vergelten muss. Als die Ermittler schließlich den blutigen Tatort in der Kirche finden, bestätigt sich dies: Eine Marienstatur trägt eine Kette mit Zähnen um den Hals.

Schnell haben die Ermittler den Verdacht, dass es sich um einen Ritualmord handeln könnte. Dafür sprechen nicht nur die religiösen Motive in Form der Marienkette und die Positionierung der Leiche.

Der Täter hat Unmengen an Spuren hinterlassen, unter anderem die Reifenspuren des Transporters und der Sackkarre, mit denen er den Kühlschrank transportiert hat. Doch offenbar fühlt er sich sehr sicher, denn auch DNA findet sich, in der polizeilichen Datenbank gibt aber es keinen Eintrag dazu.

TV-Tipp: Der neue Krimi "Tod am Rennsteig: Auge um Auge" wird am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Schon jetzt könnt Ihr ihn in der ARD-Mediathek anschauen.