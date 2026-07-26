TV-Überraschung bei "München Mord": SIE ist die neue Chefin

München - Nach dem Abgang von Christoph Süß (58) war in der ZDF-Krimireihe "München Mord" seine Nachfolge als Kriminaloberrat offen – nun ist der Fall gelöst: Moderatorin und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (43) steigt ein.

Eva Karl Faltermeier (43) steigt bei der ZDF-Krimireihe "München Mord" ein. © Felix Hörhager/dpa

Die Schauspielerin wird als Kriminaloberrätin die neue Chefin des Ermittlerteams, wie sie dem "Münchner Merkur" und der "tz" sagte. Zwei Folgen seien schon gedreht.

"Es ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, in so eine spitzenmäßige Serie einsteigen zu dürfen", sagte Faltermeier der Mediengruppe (Montagausgabe). Die 43-Jährige folgt auf Christoph Süß, der sich von seiner Rolle des Kriminaloberrats Helmut Zangel aus privaten Gründen verabschiedet hatte.

Als Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl ist Faltermeier die neue Chefin der Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, 49) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, 56).

Die gebürtige Regensburgerin sagte über ihre Rolle: "Frau Dr. Hösl ist alles: dynamische Karrieristin, eine Oberpfälzerin, eine Kumpelin und eine strenge Vorgesetzte. Richtig schlau wird noch niemand aus ihr."