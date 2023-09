Unter anderen Umständen: Polizisten-Sohn in Mord verwickelt?

Kriminalkommissarin Jana Winter und ihr Sohn Leo, der sich bei einer Party verletzt haben will. © ZDF/Georges Pauly

In tiefster Dunkelheit sind zwei Motorradfahrer auf einer Landstraße nahe Flensburg unterwegs. Als ihnen ein Auto entgegenkommt, muss einer von ihnen ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Am nächsten Morgen macht ein mit seinem Traktor über ein Feld fahrender Bauer eine schreckliche Entdeckung. Er findet ein demoliertes Auto am Fuße einer Brücke, auf der ein Loch im Geländer klafft. Offensichtlich ist das Fahrzeug in die Tiefe gestürzt. Im Inneren befindet sich ein toter Mann.

Kriminalkommissarin Jana Winter (Natalia Wörner, 55), die sich gerade um ihren Sohn Leo (Jacob Lee Seeliger, 17) kümmert, der auf einer Party "gegen eine Glastür gerannt" sein will, wird im selben Atemzug von Kollegin Alwa Sörensen (Lisa Werlinder, 51) über diesen einen Unfall informiert.

Am Ort des Geschehens angekommen, setzt Polizist Lukas Jepsen (Tom Gronau, 26) Winter über den "Verkehrsunfall mit Todesfolge" in Kenntnis. Er könnte sich vorstellen, dass dem Verstorbenen Björn Hinrichs (Tom Jester, 53) ein anderer Verkehrsteilnehmer auf seiner Spur entgegenkam, weshalb er ausweichen musste und in die Tiefe stürzte. Das wäre Fahrerflucht.