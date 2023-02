WaPo Elbe: Profi-Schwimmer nach 15 Stunden tot aus der Elbe gezogen

Pirna - Die " WaPo Elbe " muss auch in ihrem zweiten Fall ein Tötungsdelikt aufklären. Denn was zunächst nur nach einem Ertrunkenen aussieht, stellt sich als eiskalter Mord im Fließgewässer dar.

Schwimmtrainer Horst Rowitz (l.) wird von Jana Macourek (2.v.l.), Maike Junghans und Moritz Krätschmer befragt. © ARD/Rudolf Wernicke

Freiwasserschwimmer Tim Lehmann streift seinen Neopren-Anzug über, legt seine Schwimmflossen an, setzt die Schwimmbrille auf und springt in die Elbe, um diese als Trainingszweck zu durchqueren.

Während der Schwimmer seit 15 Stunden vermisst wird, geht die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft im Trainingscamp von Coach Horst Rowitz (Simon Licht, 56) weiter.

Acht junge Männer werden im Pirnaer Geibeltbad zu Liegestützen aufgefordert, Rowitz führt die Truppe mit harter Hand. Mit "Das ist kein Wasserballett" und "Was machst du da? Ameisen zählen? Oder hast 'n Leistenbruch?", schreit er die Gruppe an.

Bei einer ersten Befragung durch Hauptkommissarin Maike Junghans (Carina Wiese, 54), Jana Macourek (Barbara Prakopenka, 30) und Moritz Krätschmer (Ferdi Özten, 35) gibt er an, dass es an einigen Stellen der Elbe starke Saugströmungen gibt, weshalb niemand allein in dem Fließgewässer schwimmen sollte.