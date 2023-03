Horror bei der "WaPo Elbe"! Wasserleiche und zwei Tiefkühl-Tote gefunden

In dem mit Steinen beschwerten Paket wird ein älterer Mann gefunden, der laut Jaschki schon seit mindestens vier Wochen in dem Fluss getrieben haben dürfte. Und: "Er hat eine Kopfverletzung, vermutlich von einem Schlag. Und den hat er bekommen, bevor er verpackt wurde."

Ein Angler hat dort ein längliches, zugebundenes Paket aus der Elbe gefischt, in dem sich offensichtlich eine Leiche befindet. Rechtsmedizinerin Dr. Annemarie Jaschki (Regine Hentschel, 58) witzelt: "Wie mein Ex: Der konnte auch nichts anständig einpacken."

Sami Fares (l.) und Moritz Krätschmer entdecken den Dienstwagen ihrer Kollegin Jana. © ARD/Rudolf Wernicke

Während er nicht wirklich bereitwillig Kundendaten herausrückt, sind Krätschmer und Macourek unterwegs für Befragungen unter den Fischerfritz-Käufern. Die Kommissarin gelangt so in ein Haus, in dem sie sich allein fühlt. Doch beim Blick in eine Tiefkühltruhe wird sie plötzlich von hinten übermannt - und fortan von ihren Kollegen vermisst.

Anhand eines künstlichen Hüftgelenks kann der Tote als der 78-jährige Uwe Semmerling identifiziert werden. Weiterhin stellt sich heraus, dass er eingefroren war, bevor er in die Elbe geworfen wurde.

Semmerlings Ex-Frau Ilse (Heike Jonca, 66), der es seit der Trennung viel besser gehe, ist nicht gut auf ihren früheren Mann zu sprechen. Für die insgesamt 3000 Euro hohen Abhebungen nach seinem Tod sei sie nicht verantwortlich, sagt die über eine Partnerkarte verfügende Semmerling.

Später wird Janas Dienstwagen gefunden. Während von ihr zunächst noch jede Spur fehlt, entpuppen sich zwei Kühltruhen als Aufbewahrungsort für weitere Leichen. Wer ist für den Tod der drei Rentner verantwortlich?