Familiendrama nach häuslicher Gewalt? Mutter wird ins Koma geprügelt, kleine Tochter ist weg

Ben Salawi (Camill Jammal, 38) von der Kripo Lübeck übernimmt die Ermittlungen - es könnte sich um versuchten Mord handeln. Obwohl sie selbst in den Unfall involviert war, will die eigensinnige Nora selbst ermitteln.

LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (gespielt von Anna Maria Mühe , 38) ist nachts auf dem Heimweg, als sie am Steuer in Sekundenschlaf fällt. Plötzlich stolpert ihr eine blutüberströmte Frau vor das Auto und es kommt zum Zusammenstoß.

Besonders um die Tochter Annie macht sie sich Sorgen, da sie verschwunden ist. © ZDF/Manju Sawhney

Weiss vermutet eine Kindesentführung - dass das Mädchen nicht in der Schule war, bestätigt sie in ihrer Annahme. Doch eines ist merkwürdig: Überwachungskameras haben aufgezeichnet, dass Annie am Abend des Unfalls noch im Auto ihrer Mama gesessen hat. Was ist bloß danach passiert?

Die Sorge wächst, als Nilay Günes (Clelia Sarto, 49) Corinna und ihr Kind als vermisst meldet. Sie ist die Leiterin des Frauenhauses, in dem offenbar auch die beiden seit zwei Monaten lebten.

Sie erzählt den Ermittlern, dass Thomas Gerster seine Frau jahrelang schwer misshandelt haben soll. Corinnas Mutter Susanne Paulsen (Angelika Thomas) will davon nicht wirklich etwas mitbekommen haben, meint, jedes Paar hätte doch mal Streit.

Als das Auto des Ehemanns verlassen vorgefunden wird, erhärtet sich der Verdacht immer mehr, dass er versucht hat, seine Frau zu ermorden, und schließlich seine Tochter entführt hat.

Corinnas Freundin Lisa Fuhrmann (Kathleen Morgeneyer) erzählt ihnen dann aber, dass die auch Ärger mit einem Kollegen hatte: Sie hatte wohl herausgefunden, dass Sportlehrer Joachim Schiller (Sven Gerhardt) eine Affäre mit einer Schülerin hatte - nachdem sie es gemeldet hatte und er suspendiert war, bedrohte er sie.

Dann wird plötzlich die Leiche von Thomas Gerster gefunden ...