Transmann liegt tot an der Saale: Ermittler finden Spuren von Gewalt an seinen Genitalien

Jena - Ein junger Transmann wird tot in einem Park an der Saale gefunden - ein Verbrechen liegt nahe. Erstaunlicherweise war er Mitglied in einer Jenaer Burschenschaft, die als erzkonservativ gilt. In deren Umfeld ermitteln Rechtsmedizinerin Theresa Wolff und Hauptkommissar Bruno Lewandowski.

Der transsexuelle Patrik feiert in einem Jenaer Club ausgelassen mit seiner Freundin Isabelle. © ZDF/Steffen Junghans

Patrik Kempter (gespielt von Rafael Gareisen, 29) feiert in einem Club ausgelassen mit Freunden, hat Spaß mit seiner Freundin und verlässt mit ihr gemeinsam schließlich die Party. Am nächsten Morgen entdeckt man ihn tot in der Nähe der Saale im Paradiespark.

Am Kopf der Leiche findet Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich, 31), die augenscheinlich besser mit Toten als mit Lebenden umgehen kann, Hinweise auf stumpfe Gewalteinwirkung. Gestorben ist er aber erst rund drei Stunden nach dem mutmaßlichen Angriff, ertrunken in einer Pfütze.

Außerdem finden sich auch an seinen Genitalien Spuren von Gewalt, die er in jüngster Vergangenheit erlitten haben muss. Es stellt sich heraus, dass Patrik in einem weiblichen Körper auf die Welt kam und offenbar erst vor Kurzem mehrere geschlechtsangleichende Operationen durchführen lassen hat.

Warum er dennoch Mitglied in einer konservativen Burschenschaft war, stellt vor allem Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei, 49) vor ein Rätsel. Dort schaut er sich schließlich auch um, doch der Mitbewohner des Toten, Martin (Thimo Meitner, 29), reagiert seltsam auf die Todesnachricht, einerseits geschockt, andererseits teilnahmslos.

Dank einer Zeugin gerät Martin recht schnell ins Visier der Ermittler: Sie hat bei der Party wohl beobachtet, wie er Patrik und seine Freundin Isabelle (Nina Wolf, 26) die ganze Zeit angestarrt hat. Auf wen war er möglicherweise eifersüchtig - auf Patrik oder auf Isabelle?