Zwischen Himmel und Hölle: Reportage wirft Blick hinter die Bollywood-Kulissen

Bremen/Mumbai - Die Stars leben ein Leben wie im Rausch, doch nur die wenigsten schaffen es auf die große Bühne. Die Reportage "Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" zeigt die Schattenseiten der indischen Filmindustrie.

Anant Joshi (36) hat den Durchbruch in Bollywood geschafft und lebt ein Leben in Luxus. © Radio Bremen/SR

Reporter Samuel Häde hat für die Reportage seinen Kumpel Anant Joshi (36) durch dessen Alltag begleitet, zeigt, wie er im Luxus lebt.

"Ich lebe einen Traum. Du hast ein Team, das dich unterstützt. Jemand holt dich ab und bringt dich wieder zurück. Menschen kümmern sich um dich. Es ist ein Traumleben. Und ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die ihren Traum leben können", sagt Joshi.

Den Hype um die Bollywood-Stars erlebt Häde in Mumbai hautnah. Einmal die Woche zeigt sich Amitabh Bachchan (83), eine der größten Legenden in Indien, vor seinem Haus. Dafür reisen Fans Hunderte Kilometer.

Nach drei Minuten verschwindet er wieder. Für einen der Fans vor Ort hat sich mit diesem kurzen Blick auf seinen Star gar der letzte Wille erfüllt.

Diesen Ruhm wünscht sich auch die deutsche Schauspielerin Lisa-Marie Spiegel (29), die in Los Angeles eine Schauspielschule besuchte und anschließend ihr Glück in Indien suchte.

Seit Jahren lebt sie jetzt schon in Mumbai.