Zwischen Himmel und Hölle: Reportage wirft Blick hinter die Bollywood-Kulissen
Bremen/Mumbai - Die Stars leben ein Leben wie im Rausch, doch nur die wenigsten schaffen es auf die große Bühne. Die Reportage "Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" zeigt die Schattenseiten der indischen Filmindustrie.
Reporter Samuel Häde hat für die Reportage seinen Kumpel Anant Joshi (36) durch dessen Alltag begleitet, zeigt, wie er im Luxus lebt.
"Ich lebe einen Traum. Du hast ein Team, das dich unterstützt. Jemand holt dich ab und bringt dich wieder zurück. Menschen kümmern sich um dich. Es ist ein Traumleben. Und ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die ihren Traum leben können", sagt Joshi.
Den Hype um die Bollywood-Stars erlebt Häde in Mumbai hautnah. Einmal die Woche zeigt sich Amitabh Bachchan (83), eine der größten Legenden in Indien, vor seinem Haus. Dafür reisen Fans Hunderte Kilometer.
Nach drei Minuten verschwindet er wieder. Für einen der Fans vor Ort hat sich mit diesem kurzen Blick auf seinen Star gar der letzte Wille erfüllt.
Diesen Ruhm wünscht sich auch die deutsche Schauspielerin Lisa-Marie Spiegel (29), die in Los Angeles eine Schauspielschule besuchte und anschließend ihr Glück in Indien suchte.
Seit Jahren lebt sie jetzt schon in Mumbai.
72-Stunden-Woche für 136 Euro im Monat
"Wenn es einem keinen Spaß macht, dann ist es die pure Hölle. Man hat kein festes Einkommen, man hat diese extremen Stunden, die extremen Belastungen, total unregelmäßigen Alltag. Warum soll man das alles auf sich nehmen, wenn man auch etwas anderes machen kann?", fragt sie sich.
Häde besucht auch ein Filmset. Gedreht wird dort sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, über 100 Mitarbeiter wuseln herum. Einer von ihnen ist Wasim, der aus dem armen Bundesstaat Bihar gekommen ist, um seinen Platz in Bollywood zu finden.
"Meine Aufgabe ist, die Klimaanlage ans Set zu bringen. Ich muss die Lüftungsschläche dorthin legen, wo gedreht wird", erzählt der 18-Jährige.
Er arbeitet 72 Stunden die Woche, lebt gemeinsam mit seinem Onkel in einem sechs Qaudratmeter großen Zimmer direkt am Set und verdient umgerechnet 136 Euro im Monat. Ein Viertel des Durchschnittseinkommens in Mumbai.
Für seinen großen Traum bleibt er trotzdem.
Die Reportage "Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.
Titelfoto: Radio Bremen/SR