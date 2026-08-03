Hohe Nachzahlung für TV-Promi: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt - drei Nächte Berghain ist nichts dagegen"

Thailand - Auch in der 2. Staffel der SAT.1-Show " Villa der Versuchung " gilt es, den mit 250.000 Euro gespickten Jackpot möglichst nicht anzurühren. Für einige verwöhnte Promis eine schier unlösbare Aufgabe.

Teuerstes Investment seines Lebens: eine Villa für 6,2 Millionen Euro. © Joyn

Gerade mal 9199 Euro Gewinnsumme sackte Jasmin Herren (47) in der 1. Staffel ein. Schuld waren die teils unwiderstehlichen Versuchungen, die ihren (hohen) Preis hatten.

Das schreckt vor allem Tatjana Gsell (55) ab. Die letztmalig 2018 im Dschungelcamp aufgetretene Blondine stehe für Luxus, Lifestyle und Glamour. Dass sie nun sogar für ihre eigenen mitgebrachten Klamotten blechen muss, lässt vor allem die Männer die Kröten nur so wegfliegen sehen.

Probleme mit Geld scheint auch Jenny Elvers (54) zu haben: "Das Finanzamt hat mich gef*ckt. Da ist drei Nächte Berghain gar nichts dagegen."

Ein offenbar prall gefülltes Konto hat hingegen Thorsten Legat (57). Zumindest war es schon mal so voll, dass er auf einen Schlag 6,2 Millionen Euro für eine Luxusvilla bezahlt hat. Heute besitze der Ex-Fußballprofi rund 82 Immobilien. Immerhin klug investiert.