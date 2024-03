TV-Moderator stirbt mit nur 32 Jahren!

Nick Sheridan (†32) wollte mit seinen Kinderbüchern durchstarten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/nicksheridanwrites

Die traurige Nachricht gab der Sender "BBC" am Donnerstag auf "X" bekannt. Demnach sei Sheridan "nach kurzer Krankheit" verstorben. Gerüchten zufolge soll er vor wenigen Tagen beim Joggen zusammengebrochen sein. Angeblich sei ein Gehirnaneurysma der Auslöser dafür gewesen.

Der Journalist arbeitete seit 2018 bei dem Sender und moderierte verschiedene Programme wie "Reporting Scotland", "Drivetime" und "The Nine and Seven Days".

Zuvor war er zehn Jahre lang im Rundfunk tätig und moderierte zunächst für "RTE News2day", eine Nachrichtensendung des irischen Rundfunks für junge Leute.

Zuletzt war der aus dem irischen Wrexham stammende 32-Jährige freiberuflich für "BBC" tätig, da er sich mehr dem Schreiben von Kinderbüchern widmen wollte.