"Mensch Retter": Mann stürzt mit Fahrrad komplette Rolltreppe herunter

Frankfurt am Main - Die Rettungssanitäter sind zurück! Bei der ersten von zwei neuen Folgen der RTLZWEI-Sendung "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" bekommen es die Frankfurter Sanitäter Melanie Kaiser und Konstantin Kuhn mit einem heftigen Einsatz zu tun.

Sein blutüberströmter Hinterkopf macht Melli und Konstantin Sorgen. Sie nehmen ihn mit in ihren Rettungswagen, um ihn dort noch einmal vollständig durchzuchecken.

Sofort machen sich die beiden Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg. Vor Ort erblicken sie alsbald den schwer am Kopf verletzten Patienten. Er habe sich vertreten und sei daraufhin gestürzt, gibt er noch ansprechbar zu Protokoll.

Dieses Mal klingt die Einsatzbeschreibung schon dramatischer. Ein Mann sei an der Konstablerwache mit seinem Fahrrad eine komplette Rolltreppe heruntergefallen.

Für Melli Kaiser und ihren Kollegen Konstantin Kuhn, der an diesem Tag den Rettungswagen fährt, geht es direkt aufregend los. Nach einem Einsatz im Frankfurter Zoo, bei dem ein älterer Herr gestürzt war, folgt unmittelbar der nächste Notruf.

Ein Mann ist in der Frankfurter Innenstadt samt Fahrrad eine Rolltreppe heruntergestürzt. Sanitäterin Melanie Kaiser untersucht ihn während der aktuellen Folge. © RTLZWEI

Der Mann habe viel Alkohol getrunken, verrät er auf Mellis Nachfrage - er sei Alkoholiker.

Innerliche Hirnblutungen wären an dieser Stelle das Horror-Szenario, doch dem Gestürzten ist vor allem eins wichtig: Dass sein Fahrrad nicht abhandenkommt.

Zudem leide er an der infektiösen Leberkrankheit Hepatitis C und befinde sich in einem dauerhaften Methadonprogramm. HIV habe er nicht, lediglich Hunger, zeigt der Mann trotz des schmerzhaften Vorfalls seinen Humor.

Nach einer Kontrolle der Halswirbelsäule und einem Check der geistigen Reaktionsfähigkeit ist klar, dem Mann geht es bis auf seine Platzwunde am Kopf den Umständen entsprechend gut.

Genäht werden muss er nicht unbedingt. Melli Kaiser empfiehlt es dem Herrn aber trotzdem und verweist ihn an ein umliegendes Krankenhaus, zu dem das Sturzopfer lieber selbst mit dem Fahrrad fahren möchte. Wann er alkoholtechnisch dazu in der Lage ist, steht auf einem anderen Blatt. Mit einem Kopfverband wird der Mann letztlich wieder entlassen.

Die "Mensch Retter"-Folge vom Mittwochabend könnt ihr auch auf Abruf bei RTL+ sehen. Weitere spannende und echte Fälle der RTLZWEI-Sendung erwarten euch zudem am nächsten Mittwoch (29. November) ab 20.15 Uhr.