Diese nervtötende Angewohnheit animiert zum Abschalten

Auf ihn warten wieder kulinarische Herausforderungen: In Italien muss sich Tim Mälzer (54) bei "Kitchen Impossible" beweisen. Der Hamburger trifft im Duell auf Spitzenköchin Cornelia Poletto, die unter anderem in der ZDF-Küchenschlacht mitwirkt. Wie immer bleibt die spannende Frage, welche Gerichte sich in der schwarzen Box zum Nachkochen verbergen werden.

20.15 Uhr, VOX