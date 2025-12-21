Diesen Mega-Hit auf Netflix solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen

TAG24 verrät Euch unsere TV-Tipps für Sonntag, den 21. Dezember.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Weihnachten steht vor der Tür: Ein Grund mehr, sich diese schöne Zeit mit einem tollen Film zu versüßen. Hier zeige ich Euch meine TV-Tipps für den heutigen Sonntag.

Pflichttermin

Der 3D-animierte Fantasyfilm "Eine Weihnachtsgeschichte" gehört zu den großen Disney-Klassikern. © Walt Disney Studios

Weihnachten rückt immer näher und welche Geschichte könnte die Werte dieses besonderen Festes besser in den Vordergrund stellen als Charles Dickens Eine Weihnachtsgeschichte? Auch Disney hat 2009 die Erzählung aufgegriffen und mit Jim Carrey in der Hauptrolle einen unterhaltsamen Fantasyfilm draus gemacht. 22.25 Uhr, Disney Channel

Geheimtipp

Einer der unbekannteren, aber absolut sehenswerten Filme mit Bruce Willis: "Das Mercury Puzzle". © RTLII

Von Bruce Willis werden wir leider nichts Neues mehr zu sehen bekommen. Deswegen müssen wir uns mit seinen Klassikern zufriedengeben. An dieser Stelle möchte ich aber nicht die alljährlich laufenden "Stirb langsam"-Filme empfehlen, sondern Das Mercury Puzzle (1998), in dem Willis ein junges Computer-Genie beschützen muss. 20.15 Uhr, RTL2

Bloß nicht!

Wer schafft es bei der Darts-WM 2026 auf den ersten Platz? © Imago/mix1

Ich weiß, dass ich für diese Zeilen entsetzte Blicke einiger meiner Kollegen ernten werde. Aber ich kann Darts als "Sport" einfach nicht ernst nehmen: Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die Weltmeisterschaft live aus London anschaue, vermutlich genauso gering wie weiße Weihnachten in diesem Jahr - auch wenn ich gern an Wunder glauben möchte! Ab 14 Uhr, Sport1

Streaming

Die erfolgreiche "Knives Out"-Filmreihe geht in ihre dritte Runde. © Netflix/John Wilson