Diesen Mega-Hit auf Netflix solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen
Deutschland - Weihnachten steht vor der Tür: Ein Grund mehr, sich diese schöne Zeit mit einem tollen Film zu versüßen. Hier zeige ich Euch meine TV-Tipps für den heutigen Sonntag.
Pflichttermin
Weihnachten rückt immer näher und welche Geschichte könnte die Werte dieses besonderen Festes besser in den Vordergrund stellen als Charles Dickens Eine Weihnachtsgeschichte? Auch Disney hat 2009 die Erzählung aufgegriffen und mit Jim Carrey in der Hauptrolle einen unterhaltsamen Fantasyfilm draus gemacht.
22.25 Uhr, Disney Channel
Geheimtipp
Von Bruce Willis werden wir leider nichts Neues mehr zu sehen bekommen. Deswegen müssen wir uns mit seinen Klassikern zufriedengeben. An dieser Stelle möchte ich aber nicht die alljährlich laufenden "Stirb langsam"-Filme empfehlen, sondern Das Mercury Puzzle (1998), in dem Willis ein junges Computer-Genie beschützen muss.
20.15 Uhr, RTL2
Bloß nicht!
Ich weiß, dass ich für diese Zeilen entsetzte Blicke einiger meiner Kollegen ernten werde. Aber ich kann Darts als "Sport" einfach nicht ernst nehmen: Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die Weltmeisterschaft live aus London anschaue, vermutlich genauso gering wie weiße Weihnachten in diesem Jahr - auch wenn ich gern an Wunder glauben möchte!
Ab 14 Uhr, Sport1
Streaming
"James Bond" war einmal: Seit mehreren Jahren begeistert Daniel Craig vor allem in seiner Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc. Seit wenigen Tagen ist der dritte Teil von Knives Out mit dem Zusatztitel "Wake Up Dead Man" im Stream verfügbar und bietet zweieinhalb Stunden mörderisch gute Unterhaltung - diesmal in den heiligen Räumen einer Kirche!
Netflix
TAG24 wünscht Euch einen wunderbaren 4. Advent.
Titelfoto: Netflix/John Wilson