Bruce Willis' Tochter mit Update zu ihrem Vater: "Niemandem mit seiner Krankheit geht es gut"
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Vor zweieinhalb Jahren machte die Familie von Hollywood-Star Bruce Willis (70) dessen schwere Demenzerkrankung bekannt. Nun gab seine Tochter schweren Herzens ein Update über den Gesundheitszustand ihres Vaters.
Am Donnerstag wurde Rumer Willis via Instagram von einem Follower nach dem Befinden des "Pulp Fiction"-Schauspielers gefragt. Daraufhin wurde die 37-Jährige nachdenklich.
Schließlich sei dies eine "schwer zu beantwortende [Frage]. Denn in Wahrheit geht es niemandem mit Frontotemporaler Demenz gut."
Demnach sei der Zustand ihres Vaters aktuell so gut, wie er es bei einer Person mit ebenjener Krankheit sein kann.
Trotz der tragischen Umstände ist Rumer dennoch vor allem eins: dankbar. Dafür, dass sie ihn umarmen kann und dass er, "egal ob er mich erkennt oder nicht", dennoch die Liebe bemerkt, die sie für ihn empfindet.
Auch wenn Bruce heute nicht mehr der Vater sei, den die junge Frau ihr Leben lang kannte, sieht sie hin und wieder "ein Fünkchen" von ihm. "Das fühlt sich echt schön an."
Bruce Willis kann nicht mehr zu Hause wohnen
Bereits im März 2022 hatte seine Familie Bruce' Rückzug aus der Filmbranche öffentlich gemacht. Der Grund: seine Aphasie-Diagnose - eine Sprachstörung, die aufgrund einer Beschädigung von bestimmten Regionen des Gehirns auftritt.
Im Februar 2023 dann der nächste Schock für seine Fans: Der US-Star leidet unter Demenz.
Zwar steht ihm seine gesamte Familie bei und tut alles in ihrer Macht-stehende dafür, um ihn zu unterstützen. Dabei kommen seien Liebsten aber auch an ihre Grenzen.
So musste Bruce kürzlich aus seinen eigenen vier Wänden ausziehen und in eine Pflegeeinrichtung ziehen.
"Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste", so seine Ehefrau, Emma Heming (47), voller Trauer. "Aber ich wusste, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/rumerwillis, ANGELA WEISS / AFP