Heiß, heißer, Bridgerton!

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Ihr habt noch keine Pläne für den heutigen Pfingstmontag? Wie wäre es mit ein paar gemütlichen Stunden auf der Couch? Dafür haben wir ein paar kultige TV-Tipps für Euch parat.

Pflichttermin

VOX holt ein Best-of meiner liebsten Rom-Coms ins Programm. Los geht es mit 10 Dinge, die ich an dir hasse (1999). Legendär ist die Szene, in der Heath Ledger auf der Treppe tanzt. Ein ähnliches Tänzchen führt 20 Jahre später Joaquin Phoenix als "Joker" auf. Für mich eine kleine Hommage an den zu früh verstorbenen Legder, der 2008 ebenfalls in der Rolle des Psychopathen glänzte. 7.25 Uhr, VOX

Kat (Julia Stiles, 43) ist eigentlich eine stets schlecht gelaunte Kratzbürste, die Jungs hasst. Doch dann beginnt der charismatische Patrick Verona (gespielt vom 2008 verstorbenen Heath Ledger) mit ihr zu flirten. © TVNOW/CTL UFA

Geheimtipp

Andy Serkis hat als "Gollum" einer der hässlichsten Filmfiguren der Geschichte Leben eingehaucht. Sein Regie-Debüt Solange ich atme (2017) kann dagegen nur als wunderschön beschrieben werden. In der autobiografischen Story geht es um den Briten Robin Cavendish (Andrew Garfield), der an Polio erkrankt, sich von der Lähmung und den düsteren Aussichten der Ärzte aber nicht unterkriegen lässt. 23.55 Uhr, ARD

Robin Cavendish (Andrew Garfield, 40) ist stolz auf seinen kleiner Sohn Jonathan. © dpa/Imaginarium/SquareOne/Universum

Bloß nicht!

Ich liebe die "Tribute von Panem"-Reihe. Doch die Aufteilung des letzten Buches in zwei Filme war unnötig. Im ersten Teil von Mockingjay wird auf stolzen 122 Minuten lediglich der finale Kampf zwischen Präsident Snow und Katniss Everdeen vorbereitet. So was von laaaaaaaangweilig!!! Einziges Highlight: Die Szene, in der Jennifer Lawrence "The Hanging Tree" singt. 22.10 Uhr, Kabel1

Katniss (Jennifer Lawrence, 33, r.) bereitet sich mit ihrem Team auf die finale Schlacht vor. © dpa/StudioCanal/Murray Close

Streaming

Hochverehrte Leserschaft, es ist so weit! Seit Donnerstag ist die dritte Staffel von Bridgerton verfügbar. Im Fokus steht diesmal die Liebesgeschichte zwischen Penelope Featherington und Colin Bridgerton. Dabei wird es sogar so heiß, dass Darstellerin Nicola Coughlan vertraglich regeln lassen hat, dass ihre Eltern nur eine zensierte Fassung zu sehen bekommen. Oh, là, là! Netflix

Wirklich nur Freunde? Luke Newton (31) als Colin Bridgerton und Nicola Coughlan (37) als Penelope Featherington. © Netflix