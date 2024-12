Nicole Kidman ist das neue Schwiegermonster

Dresden - Immer zeitiger wird es draußen dunkel. Umso schöner, dass die TV-Sender ein paar mehr oder manchmal auch weniger schöne Angebote in petto haben. Was Ihr am Samstag im Fernsehen nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Ein neuer Sommer erinnert mich ganz stark an die Mini-Serie "Big Little Lies" - was vermutlich daran liegt, dass in beiden auf Romanen basierenden Produktionen Nicole Kidman eine unnahbare Superreiche spielt, die in einen mysteriösen Mord verwickelt ist. Hinzu kommen in beiden Serien Intrigen, Machtspielchen und Affären. Eine super Mischung, die mir schon 2017 gefallen hat - und mich jetzt erneut in den Bann zieht.

Netflix

