28.09.2024 07:05 Stallone oder Columbo? Schwere Entscheidung!

Das ungemütliche Wetter lässt sich doch am besten vor dem Fernseher aushalten. Was sich am Samstag im TV lohnt, haben wir hier für Euch.

Von Guido Glaner

Dresden - Das ungemütliche Wetter lässt sich doch am besten vor dem Fernseher aushalten. Was sich am Samstag im TV lohnt, haben wir hier für Euch. Pflichttermin Sylvester Stallone (78) steht in "Cop Land" für Recht und Gesetz ein. © Sat.1/Kinowelt_Filmverleih Viele halten diesen Film für den besten mit Sylvester Stallone (78), ich auch. In James Mangolds Polizei-Thriller Cop Land (1997) spielt er einen Kleinstadt-Polizisten, der es mit korrupten Kollegen und der Mafia zu tun bekommt. Eine echte Charakterrolle für Stallone.

20.15 Uhr, RTL II Geheimtipp Peter Falk (†83) als Inspektor Columbo ist Kult. © picture alliance/dpa/eve goldschmidt MCA Inspektor Columbo ist für mich ein Ausflug in die Vergangenheit. Ich kenne alle Folgen, glaube ich. Heute ist Columbo-Abend, mit vier Serienfolgen am Stück: "Zigarren für den Chef" (1972), "Ein Denkmal für die Ewigkeit" (1972), "Mord in Pastell" (1971), "Schritte aus dem Schatten" (1971). Nostalgie! 20.15 Uhr, SAT.1 Gold Bloß nicht! DSDS läuft inzwischen im 21. Jahr im TV. © Henning Kaiser/dpa Deutschland sucht den Superstar (DSDS), aktuell mit Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) und Loredana (29) - einerseits imponiert mir das Format, weil es sich immer noch am Markt hält. Zuschauen möchte ich schon lange nicht mehr. Am Ende geht es da nicht wirklich um Musik.

20.15 Uhr, RTL Streaming Terra X History erzählt Episoden aus der Zeitgeschichte. © ZDF/Brand New Media Vor 50 Jahren war Fußball-WM in der Bundesrepublik samt des legendären Spiels Bundesrepublik - DDR (Sparwasser!). In der Reihe Terra X History gibt es dazu die dreiteilige, sehr sehenswerte Doku-Reihe Deutschlands Doppelsieg ("Das Duell", "Die Wende", "Das Endspiel").

