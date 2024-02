Teenager müsste man sein! Was mir bei diesem Kultfilm durch den Kopf schießt

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm am Samstag dem 24. Februar. Was Ihr an dem Sonnabend im TV sehen könnt.

Von Sebastian Tangel

Dresden - In genau 10 Monaten ist Weihnachten. Ob das TV-Programm am heutigen Samstag auch mit Geschenken aufwartet, erfahrt Ihr in unseren Fernsehtipps für Samstag, den 24. Februar.

Pflichtprogramm

Großes Kino geht zwar anders, die schlüpfrige Teenie-Komödie American Pie (1999) hinterließ während meiner Adoleszenz dennoch einen bleibenden Eindruck. Wenn Jason Biggs auf dem Bildschirm einen ofenwarmen Apfelkuchen penetriert, schwinge ich mich gedanklich wieder auf mein Skateboard und rolle mit jugendlicher Leichtigkeit zum nächsten "Blink-182"-Konzert.

20.15 Uhr, RTL ZWEI

Vicky (Tara Reid) macht Kevin (Thomas Ian Nicholas) ein unmoralisches Angebot © RTL Zwei

Geheimtipp

In The Informer (2019) wird ein Ex-Knacki (gespielt von Joel Kinnaman) als FBI-Informant in die New Yorker Drogen-Mafia eingeschleust, um einem berüchtigten Mobster das Handwerk zu legen. Originell ist an der nur allzu bekannten Story nichts, der geradlinig inszenierte Thriller von Regisseur Andrea Di Stefano bietet nichtsdestotrotz kurzweilige Unterhaltung.

1.30 Uhr, ZDF

Pete Koslow (Joel Kinnaman, rechts) wird als FBI-Informant in ein Gefängnis eingeschleust. © ZDF/Liam Daniel

Bloß nicht!

Wenn Roland Kaiser zum Gott weiß wievielten Mal seine Trauminsel besingt, geraten Millionen Menschen in Ekstase - besonders in Dresden. Bei mir löst der Schunkel-Schlager hingegen einen Dämmerzustand aus. 50 Jahre Roland Kaiser (2024), zu allem Übel auch noch von Giovanni Zarrella präsentiert, ist nichts, was ich mir ansehen werde. Der "Roli" wird's mir verzeihen.

20.15 Uhr, ZDF

Roland Kaiser (links) wird am Sonnabend im Fernsehen von Giovanni Zarrella präsentiert. © ZDF/Sascha Baumann

Streaming

Bei der Streaming-Neuheit Mr. & Mrs. Smith (2024) handelt es sich um die Serien-Version der gleichnamigen Brangelina-Komödie aus dem Jahr 2005. Anstelle von Brad Pitt und Angelina Jolie verkörpern Donald Glover und Maya Erskine ein gefährliches Auftragskiller-Duo, das sich als harmloses Pärchen ausgibt. Als großer Glover-Fan ("Atlanta"!!!) ist auch sein neuester Streich für mich ein Muss.

Amazon Prime Video

Bei "Mr. & Mrs. Smith" handelt es sich um die Serien-Version der "Brangelina"-Komödie aus dem Jahr 2005. © Amazon MGM Studios