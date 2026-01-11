"TV total Turmspringen": Nächstes Verletzungs-Drama um diesen Star
Berlin - Beim diesjährigen "TV total Turmspringen" haben sich in der prall gefüllten Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks zahlreiche Promis einen erbitterten Kampf um die Krone geliefert. Ein Star mauserte sich allerdings zum Gesprächsthema Nummer eins - obwohl er gar nicht mitgemacht hat.
Bereits vor vier Jahren geriet er mit einem gerissenen Hoden im Rahmen der Trainingseinheiten in die Schlagzeilen, musste sich einen seiner Kronjuwelen sogar amputieren lassen.
Und jetzt: Verletzungs-Schock Nummer zwei! Die Rede ist von TV-Ikone und Ex-Kicker Thorsten Legat (57).
Eigentlich hätte sich der ehemalige Dschungelcamper mit Sohn Nico (27) ins kühle Nass stürzen sollen - eine Trommelfell-Ruptur machte der Familien-Challenge aber einen dicken Strich durch die Rechnung.
"Ich wollte vom Drei-Meter-Brett springen. Ich wollte einen Rückwärtssalto machen mit einer halben Schraube. Ich bin aufs Ohr gefallen: Trommelfell-Ruptur", beschreibt "Mr. Kasalla" seinen Trainingsunfall gegenüber Moderatorin Sonya Kraus (52).
Statt mit Papa Torsten ging die diesjährige Ausgabe für Nico Legat schließlich mit Ex-"Prince Charming" Kim Tränka (31) als Teamkollege über die Bühne.
Einzel-Titel geht wieder an ihn
Mit nachhaltigem Erfolg! Das neu formierte Duo legte trotz kurzer Vorbereitungszeit einen sehenswerten und synchronen Sprung hin, landete am Ende des Abends überraschend auf dem zweiten Platz.
Gegen diese beiden war allerdings kein Kraut gewachsen: Moderator Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen Groth (51). Seite an Seite sicherten sie sich in diesem Jahr den Duo-Titel.
In Sachen Single-Performance war - auch diesmal - kein Vorbeikommen an ihm: Fabian Hambüchen (38). Nach 2009 und 2011 ist es sein dritter Erfolg beim "TV total Turmspringen" in der Einzel-Kategorie.
Sie sorgten in diesem Jahr für etliche Lacher hinterm Mikro: Comedian Özcan Cosar (44), Ron Ringguth (59) und "TV total"-Host Sebastian Pufpaff (49). Für Beckenrand-Nixe Sonya Kraus geht es derweil in ein paar Wochen zu "Let's Dance".
Titelfoto: Imago / Jan Huebner