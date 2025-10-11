Überraschender TV-Moment: ARD macht mit Aktion während Länderspiel auf wichtiges Thema aufmerksam

Die ARD nutzte die Reichweite des Länderspiels, um auf das Thema Einsamkeit aufmerksam zu machen. © WDR/Ben Knabe

Am Freitagabend zeigte die ARD das WM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg (4:0). Die Halbzeit nutzte der öffentlich-rechtliche Sender, um auf das Thema Einsamkeit aufmerksam zu machen.

Comedienne Carolin Kebekus (45), die Musiker Jasmin Wagner (45), Peter Maffay (76) und Mark Forster (42) sowie Fußballweltmeister Lukas Podolski (40) sind die Gesichter der Kampagne "#melddichmalwieder".

"Einsamkeit kennt jede und jeder von uns - auch ich: Man kann auf einer Bühne vor 10.000 Menschen stehen und sich trotzdem einsam fühlen. Über Einsamkeit zu sprechen, ist ein wichtiger Schritt", so Kebekus in dem achtminütigem Spot.

"Sie betrifft Alte, Junge, Kinder, Erwachsene, aber wer einsam ist, fällt selten auf. Deswegen stören wir - mitten im Spiel, mitten im Leben. Die Botschaft lautet: Du bist nicht allein. Es gibt Wege, sich Hilfe zu holen - und jeder kann im Alltag etwas tun."