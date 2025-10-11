Überraschender TV-Moment: ARD macht mit Aktion während Länderspiel auf wichtiges Thema aufmerksam
München - Für einen kurzen Moment wurde das Spiel zur Nebensache!
Am Freitagabend zeigte die ARD das WM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg (4:0). Die Halbzeit nutzte der öffentlich-rechtliche Sender, um auf das Thema Einsamkeit aufmerksam zu machen.
Comedienne Carolin Kebekus (45), die Musiker Jasmin Wagner (45), Peter Maffay (76) und Mark Forster (42) sowie Fußballweltmeister Lukas Podolski (40) sind die Gesichter der Kampagne "#melddichmalwieder".
"Einsamkeit kennt jede und jeder von uns - auch ich: Man kann auf einer Bühne vor 10.000 Menschen stehen und sich trotzdem einsam fühlen. Über Einsamkeit zu sprechen, ist ein wichtiger Schritt", so Kebekus in dem achtminütigem Spot.
"Sie betrifft Alte, Junge, Kinder, Erwachsene, aber wer einsam ist, fällt selten auf. Deswegen stören wir - mitten im Spiel, mitten im Leben. Die Botschaft lautet: Du bist nicht allein. Es gibt Wege, sich Hilfe zu holen - und jeder kann im Alltag etwas tun."
ARD mit Aktion gegen Einsamkeit: "Betrifft fast jeden und wird dennoch oft tabuisiert"
Sechs von zehn Erwachsenen in Deutschland haben Erfahrung mit Einsamkeit – besonders unter jüngeren Menschen ist die Tendenz steigend. Die Pandemie, digitale Kommunikation und gesellschaftlicher Druck haben das Problem verstärkt.
Lukas Podolski: "Im Fußball weiß jeder: Allein kommst du nicht weit. Das gilt auch fürs Leben. Wer allein kämpft, verliert - Einsamkeit geht uns alle an."
"Im Rahmen der Aktionswoche der seelischen Gesundheit möchten wir dem Problem Einsamkeit eine große Aufmerksamkeit geben - ein Thema, das fast jede und jeden in der Gesellschaft betrifft, aber dennoch oft tabuisiert wird", erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl die Aktion.
"Wir wollen dazu ins Gespräch kommen und so dazu beitragen, dass das Problem Einsamkeit nicht länger unausgesprochen bleibt."
