Perfide Park-Masche vorm TEDi: Knöllchen im Akkord sorgen für XXL-Umsatz

Wuppertal - Mit einer fiesen Parkplatz-Abzocke verdient sich der Besitzer in Wuppertal ein goldenes Näschen. Seine Angestellten schreiben im Akkord Knöllchen und sorgen so für einen Jahresumsatz von einer Viertelmillion Euro. Alles auf Kosten verarschter Autofahrer.

Ist Betrügern auf der Spur: Peter Giesel (57). © Kabel Eins/Stefan Hobmaier

Perfide: 32 der 40 einzelnen Parkflächen sind mit einem kleinen "Reserviert"-Schild am Boden gekennzeichnet. Aber diese sind größtenteils so abgenutzt, dass man den Aufdruck kaum bis gar nicht lesen kann. Und so tappen unzählige Autofahrer in die Falle.

Die großen Hinweisschilder befinden sich zudem auch in dem Bereich, in dem man mit der Parkscheiben-Regelung gar nicht parken darf. Eine absolute Irreführung.

Peter Giesel beobachtet das Gelände. Ein Mann kontrolliert den Parkplatz die ganze Zeit, verschwindet immer wieder im Gebäude einer Baufirma, die an der Tür "Wir sind NICHT die Parküberwachung" stehen hat. Ein schlechter Scherz.

"Der Zweck des Parkplatzwärters ist nicht, den Parkplatz zu bewachen oder die Plätze freizuhalten, sondern im Akkord diese Zettel zu schreiben. So viel wie möglich. Da geht es ums Geld machen. Der ist erbarmungslos", sieht der Moderator.