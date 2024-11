"Unglaubliches Potenzial": 17-Jähriger bringt das Publikum bei "Ninja Warrior Germany" zum Schwitzen!

Der 17-jährige Friedrich Krebs war 2022 der erste 16-Jährige, der den Parcours bezwungen hat, nachdem die Show die Altersgrenze gesenkt hatte. © RTL/Markus Hertrich

Zum dritten Mal stellt sich der nun 17-jährige Friedrich Krebs aus Gardelegen (Sachsen-Anhalt) dem Parcours der "härtesten Fernsehshow Deutschlands".

In der Sendung am heutigen Freitag tritt er in der vierten Vorrunde gegen 15 weitere "Ninja Warriors" an.

Sieben Hindernisse blockieren seinen Weg. Nichts Neues für den 17-Jährigen, der letztes Jahr im Halbfinale und das Jahr davor mit nur 16 Jahren schon im Finale war!

Als Fan der Show begann er schon 2017 mit dem "Ninja-Training". Zum Üben hatte er sich einen Parcours in seiner Scheune aufgebaut.