25.07.2026 09:55 Mehr als 26 Jahre "Unter uns": Miloš Vuković verrät, wie lange er noch der Daily Soap treu bleiben will

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gehört Miloš Vuković zum Cast der Daily Soap "Unter uns". In einem Interview verrät, was er für die Zukunft plant.

Jonas-Erik Schmidt

Koblenz/Köln - Fast drei Jahrzehnte in derselben Serie - das ist für Schauspieler Miloš Vuković (45) kein Schreckensszenario.

Miloš Vuković (45) geht in sein 27. Jahr als "Paco Weigel" in der Daily Soap "Unter Uns". © Rolf Vennenbernd/dpa Er ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert in der RTL-Soap "Unter uns" zu sehen, die in Köln gedreht wird. Und es sieht nicht so aus, als nähme seine Zeit dort bald ein Ende. "Ich befinde mich mittlerweile tatsächlich schon in meinem 27. Jahr bei 'Unter uns' und bin dem Format seit meinen Anfängen im Jahr 2000 treu geblieben", sagte der gebürtige Koblenzer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Wenn man mich heute fragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch die 30 Jahre bei 'Unter uns' vollzumachen, lautet meine Antwort zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar ja", so der 45-Jährige.

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