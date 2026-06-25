Mehr als nur ein Flirt? SIE ist die Neue in beliebter RTL-Daily-Soap

Köln - Es gibt Zuwachs bei " Unter uns ". Und sofort stellt sich die Frage: Ist es mehr als nur ein Flirt? SIE hat Baris jetzt den Kopf verdreht!

Ilka Mahrholz (26) steigt als Larissa Huber bei "Unter uns" ein. Ihren ersten Auftritt feiert sie in Folge 7901. © RTL / Dennis-A.Hundt

Ab Dienstag (30. Juni) wird mit Schauspielerin Ilka Mahrholz (26) tatsächlich eine neue Huber in die "Schillerallee" einziehen. Die gebürtige Bremerin wird fortan als Larissa vor der Kamera stehen. Sie spielt damit die Tochter von Benedikt (Jens Hajek, 58).

Wie der Privatsender bekannt gab, wolle die 26-Jährige nach ihrem Studium in Stockholm (Schweden) nun in Köln beruflich durchstarten. Über ihre neue Rolle sagt sie: "Larissa ist eine junge Frau mit einem starken Willen und einer klaren Meinung."

Und weiter: "Sie sagt direkt, was sie denkt, und lässt sich nicht leicht von ihrem Weg abbringen. Sie kann selbstbewusst und schlagfertig sein, zeigt aber auch verletzliche Seiten. Gerade diese Mischung macht sie für mich so spannend."

Aus schauspielerischer Sicht bietet die neue Rolle für Mahrholz deshalb natürlich eine tolle Herausforderung. Ihren ersten Auftritt im Free-TV feiert die Wahl-Kölnerin in Folge 7901. Einen kleinen Ausblick gibt es bereits.