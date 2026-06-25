Mehr als nur ein Flirt? SIE ist die Neue in beliebter RTL-Daily-Soap
Köln - Es gibt Zuwachs bei "Unter uns". Und sofort stellt sich die Frage: Ist es mehr als nur ein Flirt? SIE hat Baris jetzt den Kopf verdreht!
Ab Dienstag (30. Juni) wird mit Schauspielerin Ilka Mahrholz (26) tatsächlich eine neue Huber in die "Schillerallee" einziehen. Die gebürtige Bremerin wird fortan als Larissa vor der Kamera stehen. Sie spielt damit die Tochter von Benedikt (Jens Hajek, 58).
Wie der Privatsender bekannt gab, wolle die 26-Jährige nach ihrem Studium in Stockholm (Schweden) nun in Köln beruflich durchstarten. Über ihre neue Rolle sagt sie: "Larissa ist eine junge Frau mit einem starken Willen und einer klaren Meinung."
Und weiter: "Sie sagt direkt, was sie denkt, und lässt sich nicht leicht von ihrem Weg abbringen. Sie kann selbstbewusst und schlagfertig sein, zeigt aber auch verletzliche Seiten. Gerade diese Mischung macht sie für mich so spannend."
Aus schauspielerischer Sicht bietet die neue Rolle für Mahrholz deshalb natürlich eine tolle Herausforderung. Ihren ersten Auftritt im Free-TV feiert die Wahl-Kölnerin in Folge 7901. Einen kleinen Ausblick gibt es bereits.
"Unter uns"-Fans steht ein "emotionsgeladener Sommer" bevor
Wie RTL verriet, wird einer Larissas Schlagfertigkeit direkt von Beginn an zu spüren bekommen: Baris Gülek (Metehan Demiröz, 28)! Er ist von dem neuen attraktiven Gesicht in der "Schillerallee" gleich so verzaubert, dass er eine Flirt-Offensive startet.
Doch Larissa zeigt sich von den Avancen zunächst unbeeindruckt und gibt Baris schon bei ihrer ersten Begegnung einen deutlichen Korb. Das hatte sich dieser natürlich anders vorgestellt. Ganz so leicht aufgeben will Baris aber nicht …
"Es wird romantisch, dramatisch und stellenweise auch ziemlich turbulent", verspricht Mahrholz im Interview. "Larissas Auftauchen sorgt für neue Dynamiken und wirbelt einige bestehende Beziehungen ordentlich durcheinander."
Den Fans stehe ein "emotionsgeladener Sommer" bevor, wie die Schauspielerin freudig ankündigt. Zudem werde ihre Rolle einige große Entscheidungen treffen müssen. Ob vielleicht sogar Baris etwas damit zu tun haben könnte?
"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Dennis-A.Hundt