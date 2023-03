"Unter uns"-Liebling lässt Bombe platzen: "Ich bin raus aus der Serie - komplett!"

Sie fühle sich sehr verbunden mit all den Menschen am Set, hatte sie damals erklärt. "Dann freue ich mich, in meine Rolle zu schlüpfen und meine lieben Kollegen zu sehen." Nun scheint ihr Abschied jedoch für immer zu sein.

So hatte sich Claudelle, die seit April 2001 eigentlich ein fester Bestandteil der RTL-Nachmittagsserie ist, im vergangenen Jahr schon einmal eine Auszeit genommen, war dann jedoch drei Monate später (Mitte Dezember) in ihrer Rolle als Eva Wagner zurückgekehrt .

"Ich muss euch was sagen: Ich höre tatsächlich auf - komplett. Ich bin raus aus der Serie", erklärt die 49-Jährige in einem Instagram-Video und bestätigt damit die aktuellen Gerüchte um ihre Person.

Nach einer dreimonatigen Auszeit kehrt Claudelle Deckert "Unter uns" nun endgültig den Rücken. © RTL/Stefan Behrens

"So schade, eine der besten Rollen und so eine gute und authentische Schauspielerin!" und "Du wirst so fehlen", drücken "Unter uns"-Zuschauer in den Kommentaren ihr Bedauern über Claudelles Serien-Aus aus.

Zu den konkreten Gründen für ihren Abschied äußerte sich die 49-Jährige, die 2021 zusammen mit ihrer Tochter Romy für den Playboy die Hüllen fallen ließ, nicht.

Vor ihrer Auszeit hatte sie noch betont, dass sie mehr Zeit mit ihrem Mann, Manager Peter Olsson, verbringen wolle. "Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job."

Wie RTL mitteilte, will sich die Düsseldorferin in Amsterdam ein zweites Standbein aufbauen. So hat Claudelle neben der Schauspielerei noch andere Interessen und zum Beispiel ein eigenes Kochbuch veröffentlicht.

Ihren Abschied als Eva Wagner gibt es bereits am kommenden Freitag, 10. März 2023, in Folge 7076 von "Unter uns" zu sehen. Bei RTL+ erscheinen die Episoden jeweils schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.