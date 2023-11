"Unter uns": Comeback nach 6 Jahren! ER ist der neue Polizist in der Schillerallee

Dabei ist es schon sechs Jahre her, dass Koszuta fester Bestandteil der beliebten RTL-Soap war. So hatte er 2016 seinen ersten Auftritt als Valentin (damals noch Abiturient). Bereits im darauffolgenden Jahr verließ er die Domstadt jedoch wieder.

Valentin hat sich in Hamburg als Polizist ausbilden lassen und in der Hansestadt inzwischen seine ersten Dienstjahre absolviert. Zurück in der Schillerallee tritt er nun eine Stelle bei der Kölner Kripo an und zieht in das freie WG-Zimmer in der Dachwohnung ein.

Dabei hat sich der rebellische Teenager von einst zu einem selbstbewussten Mann entwickelt, auf den in seiner alten Wirkungsstätte so manches Abenteuer wartet. So werde Valentin in seiner neuen/alten Heimat "einiges aufwirbeln", versprechen die Soap-Macher.

Wie genau Valentins Comeback abläuft, gibt es pünktlich zum Start des neuen Jahres im Januar 2024 bei RTL zu sehen.

Bei Instagram äußern Fans schon jetzt ihre Vorfreude. "Welcome BACK" und "Omg, wie mega ist das denn", feiern User die Serien-Rückkehr von Aaron Koszuta und sehen einen direkten Zusammenhang zum Abschied von Alexander Milo: "Jetzt wo Jakob [Huber, in der Serie Valentins Onkel, Anm. d. Red.] weg ist, brauchen wir ja einen neuen Polizisten."