Bei "Herz an Bord" hat Teresas Date nur Augen für eine andere Frau

Kanarische Inseln/Madeira - In Folge zwei von "Herz an Bord" herrscht bei Teresa (29) Gefühlschaos. Ihr Date Alex (30) kann einfach nicht die Augen von ihrer Mitstreiterin Tanja (40) lassen.

Beim Doppeldate in einer urigen Kneipe begleiten Teresa und Alex dann natürlich ausgerechnet Tanja und ihre Verabredung Thomas.

Im Hafen von Madeira erwarten die Single-Ladys bereits die dritte Runde Männer für spannende Dates. Doch Teresa gibt im Interview zu, dass es ihr noch etwas schwerfällt, so richtig loszulassen.

Das Gespräch zwischen Teresa und Alex kommt nur schwer in Gang. © RTL

Die 29-Jährige ahnt derweil nichts von Alex' Wunsch und versucht das anschließende Weintrinken mit Meeresblick dementsprechend zu genießen.

Dass Tanja und Thomas nur einen Steinwurf von beiden entfernt am Nachbartisch sitzen, sorgt weiterhin für fehlende Konzentration bei Alex.

"Also optisch gefällst du mir von allen bis jetzt am besten", gibt Teresa im Gespräch zu und erhält eine Antwort, mit der sie garantiert nicht gerechnet hat: "Also optisch hätte mir tatsächlich jetzt die Tanja erst gefallen (...), aber danach wärst du auf jeden Fall die Wahl gewesen", erklärt Alex trocken.

Seine Ex-Freundinnen seien alles Blondinen gewesen und daher sei es ja normal, wenn er dem Schema gerne weiterhin treu bleiben würde.

Teresa macht gute Miene zum bösen Spiel und setzt das Date weiter fort. Doch nach einer schlaflosen Nacht nagen Zweifel an der 29-Jährigen. Am Folgetag will sie sich Klarheit verschaffen und erklärt Alex, dass sie verletzt von seiner Aussage war.

"Tanja ist mir einfach zuerst aufgefallen (...), ansonsten hätt' ich gelogen (...). Ich glaub', ich weiß aber auch, dass ich dir gesagt habe, dass das Aussehen nicht so wichtig ist", tritt der weiter ins Fettnäpfchen, ohne mit der Wimper zu zucken.

Wie nicht anders zu erwarten war, schippert Teresa am Finalabend mit dem Gewinner des ersten Abends Daniel (27) in die nächste Runde. Alex muss das Schiff verlassen.