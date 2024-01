04.01.2024 12:30 Kaum Dart-Champ, schon bei ProSieben: Luke Humphries startet mit Jürgen Milski bei Promi-Dart-WM

Am Mittwochabend wurde Luke Humphries die Darts-Weltmeister in London. Am Samstag will er bei ProSieben den nächsten Titel holen - in der Promi-Variante.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Am Mittwochabend holte er sich im Ally Pally gegen das erst 16 Jahre alte Darts-Wunderkind Luke Littler (16) den WM-Titel. Am Samstag misst sich der frischgebackene Weltmeister Luke Humphries (28) mit deutschen Promis.

Krallt er sich gleich auch noch den Promi-WM-Titel? Luke Humphries (28) spielt am Samstag bei ProSieben im Live-Wettbewerb. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa Im Profi-Promi-Duo steht er ab 20.15 Uhr live auf ProSieben an der Seite von Dauer-TV-Teilnehmer Jürgen Milski (60). "Cool Hand Luke" Humphries und sein Ur-Big-Brother-Partner stehen dabei durchaus namhaften Kontrahenten-Teams gegenüber. Comedian Chris Tall (32) bringt das schottische Haarpracht-Wunder Peter "Snakebite" Wright mit an die Abwurflinie. Der Entertainer Jens Knossalla (37) hat sich bis dahin den mehrfachen PDC-Champ Michael "Mighty Mike" van Gerwen (34) aus den Niederlanden einfliegen lassen. Auf 180 will auch die Moderatorin Verona Pooth (55) so oft wie möglich kommen. Unterstützt wird sie dabei professionell von dem walisischen Dartspieler Gerwyn "The Iceman" Price. Deutscher Pietreczko wurde zuletzt von Humphries abgeworfen So ein Schädel bleibt im Kopf: Kult-Darts-Profi Peter "Snakebite" Wright (Foto) wird mit dem Comedian Chris Tall (32) antreten. © Sarah Stier/Getty Images via AFP Als deutsche Spitzpfeil-Kombo gehen der Rapper Eko Fresh (40) und bis vor wenige Tage noch WM-Teilnehmer Ricardo "Pikachu" Pietreczko (29) an den Start. Das dürfte für Pietreczko ein fast schon traumatisches Wiedersehen mit dem Weltmeister werden. Dieser hatte ihn nämlich kurz vor dem Achtelfinale aus dem Turnier im Alexandra Palace geschmissen. Besonders bitter: Pietreczko lag bereits mit 3:1 vorne und verlor dann doch noch 3:4 gegen Humphries. Die letzte Paarung bei der Promi-Dart-WM sind Fernsehmoderatorin Andrea Kaiser (41) und der Engländer Michael "Bully Boy" Smith (33). Da könnten noch einige offene Rechnungen beglichen werden, wenn live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf das ungleiche Paarungs-Turnier startet. Ein weiteres Duo steht ebenfalls in den Startlöchern - nämlich das, das die Zuschauer durch den Abend ab 20.15 Uhr am Samstag führen wird. Hier stehen Moderator Christian Düren (33) und Darts-Kommentator Elmar Paulke (53) für die ProSieben-Show bereit.

