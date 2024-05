In Deutschland: Umstrittene Transfrau vor Debüt auf großer Darts-Bühne!

Hildesheim - Noa-Lynn van Leuven (27) betritt die große Darts-Bühne ! In der kommenden Woche wird die Niederländerin ihr Debüt auf der Pro Tour in Hildesheim feiern. Der Weg dorthin war allerdings äußerst steinig, auch jetzt dürfte ein besonderes Augenmerk auf der aufstrebenden Pfeilwerferin liegen. Als Transfrau sorgte sie nämlich erst kürzlich für eine Kontroverse.

Noa-Lynn van Leuven (27) schlug jüngst viel Hass entgegen. Nun darf sie erstmals bei der Pro Tour ran. © IMAGO / Action Plus

Am Dienstag hat die PDC die Teilnehmerliste für die Events neun und zehn der Players Championships am 6. und 7. Mai in Niedersachsen bekannt geben.

Darauf stand auch der Name der 27-Jährigen, die aufgrund zahlreicher Absagen von Tour-Card-Inhabern nachrückte. Unter anderem werden Weltmeister Luke Humphries (29), Wunderkind Luke Littler (17) oder auch Nathan Aspinall (32) nicht ans Oche treten.

Für van Leuven fällt der Startplatz dabei keinesfalls aus heiterem Himmel, im März hatte die Nordholländerin das zweite Wochenende der Challenge Tour gewonnen - und damit als erste Frau einen Titel in einem gemischtgeschlechtlichen PDC-Event ergattert.

Zu einer hitzigen Debatte kam es allerdings erst am Wochenende darauf, als die ausgebildete Köchin sich auch bei der Women's Series durchsetzte.

Anschließend traten ihre niederländischen Nationalmannschafts-Teamkolleginnen Aileen de Graaf (34) und Anca Zijlstra (50) aus Protest zurück.