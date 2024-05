Beste Darts-Dame will nicht von Männern "vernichtet" werden!

Bei der PDC-WM 2023 ging Beau Greaves (20, M.) an den Start, im vergangenen Dezember ließ sie das Mega-Event aber für die Frauen-Weltmeisterschaft sausen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

"Ich bin Realistin. Ich glaube, wenn ich durch die Q-School käme und die Tour-Card erhalten würde, würde ich auf der Tour vernichtet werden", erzählte die 20-Jährige im Interview mit der MODUS Super Series.

"Das würde mein Selbstvertrauen zerstören. Ich müsste immer über meinem Niveau spielen", begründete die Britin ihre Vorhersage. "Ich könnte es nicht genießen."

Dabei stellte Greaves ihr Licht allerdings doch etwas unter den Scheffel. Gerade erst knallte sie bei der Super Series gegen Ex-Weltmeister Kevin Painter (56) einen sagenhaften 114,56 Average und sechs Maximums ins Bord. Es war der höchste Drei-Dart-Durchschnitt, der jemals von einer Frau gespielt wurde.

Zudem trat sie im vergangenen November beim Grand Slam of Darts an und besiegte dort den deutschen Pfeilwerfer Ricardo "Pikachu" Pietreczko (29) mit 5:1, auch wenn sie am Ende in einer Gruppe mit Nathan Aspinall (32) und Damon Heta (36) dennoch ausschied.

In der Damen-Serie ist "Beau 'n' Arrow" ohnehin nicht aufzuhalten. Vor zwei Wochen gewann sie ihr siebtes Event, ohne auch nur ein einziges Leg abzugeben und checkte die 501 Punkte satte 31 Mal am Stück zügiger als ihre Gegnerinnen.