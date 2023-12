Verunreinigungen gefunden: Weiterer Corona-Impfstoff in der Diskussion!

Magdeburg - Gerade noch hat der Gesundheitsminister besonders Risikopatienten zur Auffrischungsimpfung geraten. Jetzt steht jedoch ein Corona-Impfstoff in der Diskussion, nachdem ein Magdeburger Labor Verunreinigung feststellen konnte. Was das für den Menschen bedeutet, erklärt das MDR-Magazin "Umschau" .

Laut der WHO liegt dieser Grenzwert bei einem DNA-Gesamtgehalt von zehn Nanogramm pro Dosis. Sollte dieser Wert überschritten werden, bestünde die Gefahr, dass die Fremd-DNA in die Zellen der Menschen eindringt.

Grund für die Untersuchungen in dem Magdeburger Privat-Labor war ein Verdacht. Es wurde vermutet, dass in dem Vakzin Fremd-DNA über dem vorgegebenen Grenzwert enthalten sein könnte.

"Aus meiner Sicht ist das ein alarmierendes Ergebnis", so die Professorin für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie über die Erkenntnisse.

Der studierte Biologe und jahrelanger mRNA-Impfstoff-Kritiker Dr. Jürgen Kirchner war Auftraggeber für die Überprüfung der Chargen.

Kirchner diskutierte vor Kurzem auf YouTube mit dem umstrittenen Corona-Kritiker Paul Brandenburg seine Thesen zu den Impfstoffen, darunter auch die Ergebnisse aus dem Magdeburger Labor.

"Wenn DNA-Belastungen in einem Impfstoff gefunden werden, die so weit über dem Grenzwert liegen, dann greift aus meiner Sicht automatisch ein Paragraf des Arzneimittelgesetzes", so der Biologe über die Ergebnisse.

Hierbei spricht Kirchner von Paragraf 5, der besagt, dass bedenkliche Arzneimittel vom Markt genommen werden müssen.