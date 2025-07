Georgina Fleur pfeift auf Loyalität: "Auf die Schlachtbank getrieben und zum Abschuss freigegeben"

Thailand - Der Zwist zwischen Verschwendern und Sparfüchsen erreicht in Folge 3 von "Villa der Versuchung" ein neues Level. Geld oder Loyalität? Eine Frage, bei der sich die meisten wohl für letztere entscheiden würden. Doch Georgina Fleur (35) hat in dieser Hinsicht eine andere Meinung.

Alles in Kürze

Vor allem eine hat an der folgenschweren Entscheidung zu knabbern, nämlich Patricia. "Du bist so blöd, ey", ätzt die Tochter von Roberto Blanco (88).

Im "Zimmer der Versuchung" erhält die 35-Jährige ein verlockendes Angebot: Für die Erhöhung der geschmälerten Gewinnsumme um saftige 30.000 Euro wird Georginas engste Vertraute im Haus, also Patricia Blanco (54), für das nächste Macht- und Kopfgeldspiel gesperrt. Zudem verliert diese ihr Stimmrecht in der nächsten Abrechnungszeremonie.

Jimi Blue Ochsenknecht (33, l.) und Raúl Richter (38) sind die Sparfüchse unter den Bewohnern und sehen sich als die "Beschützer der Kostbar". © Bildmontage: JOYN (2)

Doch damit nicht genug. Auch das Geizkragen-Duo Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) macht sich mit einer fiesen Falle mächtig unbeliebt.

Weil die beiden für einen Tag als "Schatz-Minister" die heiß geliebte Kostbar kontrollieren dürfen, wollen sie Opfer Gigi Birofio (26) reinlegen.

Weil Letzterer so extremen Heißhunger auf Zigaretten hat, fordern Jimi und Raúl den 26-Jährigen auf, selbst in die Kostbar zu greifen. Das lässt sich der Aufreißer nicht zweimal sagen und greift unüberlegt in den Kühlschrank.

Da das aber einen Regelverstoß darstellt, wird die Kostbar für alle anderen eine Zeit lang verriegelt. Die Sparfüchse haben ihr Ziel erreicht - sehr zum Leid der Konsumjunkies.