Viva la Diva: Welche Promis verstecken sich hinter diesen Dragqueens?

Köln - Diese Queen verzauberte alle: Am Freitagabend flimmerte eine neue Folge von "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" bei RTL über die Bildschirme. Und ein Schauspieler räumte dabei so richtig ab.

Das Experiment wagten zudem auch noch Comedian Wigald Boning (56, "The Wig"), Tänzer Massimo Sinato (42, "Mizzy Mi") und Schauspieler Ralf Richter (65, "Una Hurt").

Am Ende konnte sich der 55-jährige Hardy gegen Schlagersänger Patrick Lindner (62) alias "Cookie Paradise" und gegen Uwe Ochsenknecht (67), der als Dragqueen "Blu Q" auf der Bühne stand, durchsetzen.

Das Rateteam, bestehend aus Dragqueen Olivia Jones (53), "Let's Dance"-Juror Jorge González (55), Comedienne Tahnee (31) und Moderatorin Jana Ina Zarella (46), tappte zu Beginn allerdings noch im Dunkeln. Dass der Name Hardy in "Hydra" steckte, fiel ebenfalls niemandem auf.

Die Rede ist von Schauspieler Hardy Krüger Jr. (55). Als "Hydra" performte er im Battle den Hit "Rise Like A Phoenix" von Conchita Wurst (34).

Diese Promis stellten sich der Herausforderung (v.l.n.r.): Mizzy Mi (Massimo Sinato, 42), Blu Q (Uwe Ochsenknecht, 67), The Wig (Wigald Boning, 56), Hydra (Hardy Krüger, 55), Cookie Paradise (Patrick Lindner, 62), Una Hurt (Ralf Richter, 65). © RTL/Frank W. Hempel

Die Show am Freitagabend konnte allerdings nicht so richtig an den Quoten-Erfolg vom Vorjahr anknüpfen. Im Schnitt schalteten 1,34 Millionen Zuschauer ein.

Im Vergleich: Mehr als zwei Millionen Zuschauer verfolgten die Auftaktsendung, in der am Ende Comedian Faisal Kawusi (31) gewann.

Blöd für RTL: Der Sender distanzierte sich nach der Ausstrahlung von Kawusi, da dieser zuvor mit einem geschmacklosen Kommentar über K.-o.-Tropfen für einen enormen Shitstorm sorgte. Die Sendung wurde vor seiner verbalen Entgleisung aufgezeichnet.

Der 31-Jährige konnte sich dort im Finale gegen Comedian Mario Barth (50) und Partysänger Mickie Krause (52) durchsetzen.