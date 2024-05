"Volle Kraft voraus": Hannah beichtet ihrer Mutter ein schockierendes Geheimnis

Dagmar (56, r.) genießt den Urlaub mit Tochter Hannah (24) und ahnt nichts Böses. © RTL

Für Dagmar (56) ist ihre Tochter nicht nur ein Familienmitglied, sondern auch ihre beste Freundin. Zu Hause in Deutschland pflegt sie ihren kranken Vater und ist daher des Öfteren mit den Nerven am Ende.

Halt und Trost findet sie stets bei ihrer Tochter: "Hannah hat immer ein offenes Ohr für mich (...) sie ist mehr eine Freundin", erklärt die 56-Jährige mit Tränen in den Augen.

Doch was Dagmar nicht ahnt: Ihre Tochter will nach dem Studium in die USA auswandern. Dort war sie bereits mehrfach zu Besuch und hat auch als Au-pair-Mädchen gearbeitet.

"Klar, wird das erst einmal eine Überraschung für sie sein", ahnt die 24-Jährige, ist sich aber sicher, dass sich ihre Mutter für sie freuen wird.

Das Ziel der Kreuzfahrt ist ausgerechnet San Diego und der Ort, an welchen Hannah umziehen möchte. Zuvor hat sie bereits mit einer deutschen Auswanderin Lisa bei Instagram Kontakt aufgenommen. Die soll Mutter und Tochter durch die schönsten Orte der Stadt führen, um diese Dagmar schmackhaft zu machen.